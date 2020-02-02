「口罩過期」還能用嗎？　醫：1前提「3狀態」可繼續戴

圖文／CTWANT

大陸湖北省武漢市爆發「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎，台灣目前也出現10起病例，讓全台民眾聞費顏色變，紛紛搶購口罩來戴，希望能防堵病毒入侵。不過最近有人發現，家中雖然有口罩，但已經過期2、3年了，很懷疑過期口罩「還能戴嗎？」專業醫師建議，現在是防堵疫情的非常時期，只要口罩在保存完整的前提下，沒有出現污損、破洞、潮溼這3種情況，原則上還是可以使用，但用過的二手口罩，因為已被污染過，絕對不能用。

民眾觀察口罩的外包裝，都會發現口罩上會印有保存期限，那戴了過期的口罩，會沒有防護力嗎？據《自由時報》報導，彰化基督教醫院副院長周志中受訪時表示，依照醫院感染科醫師專家解釋，口罩原則上沒有過期的問題。

周志中說，現在正值防疫的非常時期，各地口罩缺貨嚴重，原則上只要口罩包裝保存完整，沒有被弄髒、沒有破損破洞、沒有受潮等3種情況發生，「包括外科手術的醫療用口罩和N95口罩，都可以用。」

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不過，周志中強調，戴過的口罩絕對不能回收再利用，只要戴過後，一律都要丟棄，坊間流傳戴過口罩只要再曬過太陽就能重複使用，這是錯誤的防疫觀念，民眾千萬不要採行。

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