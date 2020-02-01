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上海查獲三艘非法運油船　驚聞偷渡「湖北疫區人員」嚇壞警

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▲▼長江航運公安局上海分局先後截獲3艘非法改裝運油船，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案成品油750餘噸，涉案價值人民幣近500萬元，其中一艘船上曾搭載一名湖北孝感市人，而一名船員已經出現咳嗽症狀。（圖／取自法制長三角網站）

▲長江航運公安局上海分局截獲3艘非法改裝運油船，其中船員出現咳嗽症狀，且曾偷渡一名湖北孝感市人。（圖／取自法制長三角網站）

記者陳政錄／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎在大陸爆發，31個省市區全面加強人員管控防疫，據《法制晚報》報導，1月30日凌晨，竟有三艘非法改裝運油船，企圖闖關長江水域，遭警方查獲後，更驚聞船內搭載一名湖北孝感市人，還有一名船員出現咳嗽症狀，讓民警立刻對13位船員採取隔離措施。

武漢肺炎爆發以來，大陸境內累計11879例確診、259例死亡；其中，在疫情發源的湖北省最為嚴重，共有7153例確診，249例死亡，而上海方面也已有169例確診，1例死亡，以致各省市區均拉高人員管制。

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

報導稱，1月30日凌晨，長江航運公安局上海分局先後截獲3艘非法改裝運油船，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案成品油750餘噸，涉案價值人民幣近500萬元，其中一艘船上曾搭載一名湖北孝感市人，而一名船員已經出現咳嗽症狀，民警當場對船員採取隔離措施，並聯繫疾控中心。

民警首先發現一艘非法改裝的「強XX58」號船，載有油200餘噸，5名船員均無法提供有效貨運單據，後面還有2艘行踪可疑的船舶尾隨其後，且正在規避航行，以致民警進行水上圍堵，半小時候在長江上海段水域，將非法船隻全數查獲。

查獲後，上海警方在對犯罪嫌疑人進行了體溫測量時，高姓福建籍船員出現咳嗽症狀，審問後發現，1月24日，該船曾在上海某碼頭偷偷搭載過一名陌生的「押貨」船員，就是來自湖北省的孝感市人，雖1月26日已將該人趕下船，但該名人員已經失蹤，上海公安機關正在全力查找。

▼警方對船員量測體溫。（圖／取自法制長三角網站）

▲▼長江航運公安局上海分局先後截獲3艘非法改裝運油船，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案成品油750餘噸，涉案價值人民幣近500萬元，其中一艘船上曾搭載一名湖北孝感市人，而一名船員已經出現咳嗽症狀。（圖／取自法制長三角網站）

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