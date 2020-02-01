雙手佈滿紅色血絲！　隔離病房22歲護士「寫好家書」：一線需要我

▲湖南22歲護士雙手龜裂出血。（圖／翻攝自華聲在線，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎大陸確診病例已破1.1萬，各地醫護人員都繃緊神經奮鬥。湖南省兒童醫院感染科護士胡佩才22歲正值青春年華，但雙手卻因為成天接觸消毒、酒精龜裂，全是紅色血絲，沒有一般同齡女子的軟嫩，如同老年女子的手，但這樣的犧牲對她來說卻是一點也不後悔。

綜合陸媒報導，胡佩出生於1998年，因為武漢肺炎疫情，她已經進入隔離病房4天了，每天穿脫隔離衣、手套，再加上手套裡面有滑石粉，一起悶在裡面好幾個小時，脫掉後又用消毒液刺激，一雙手皮膚受損，道道血痕清晰可見。

但胡佩沒有任何退縮或猶豫，她透露已經寫好一封標題是《我隨時準備被隔離》的家書，「我是感染科的一名護士，心中的使命告訴我一線需要我，需要我們這代90後熱血青年」。

胡佩也表示，「其實我們自己不怕是不可能的，但是我們自己在這個工作崗位上我們必須有自己的使命感，必須去做這樣的事情，畢竟自己很年輕，怕自己經驗不足，反而添亂，心裡會有一些恐懼和擔心，家人也會替我們擔心，但是戴上口罩、面罩、穿上防護服就不緊張了，穿上工作服就要扮演好自己的角色，做好自己的工作。」

胡佩的同事甯斌從心底為她的行為讚嘆，當大家用各種護手霜、手膜忙不迭地小心伺候著的時候，偏偏有這麼一群人反其道而行之，終日用84消毒液、洗手液、滑石粉、酒精消毒液浸泡著，腐蝕著雙手，而這正是成千上萬醫護人員付出的縮影。

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