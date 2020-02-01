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交通大執法　白河警加強取締能量遏止車禍傷亡

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▲台南市警白河分局，自2月1日起實施，將針對未戴安全帽之違規加強取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局，自2月1日起實施，將針對未戴安全帽之違規加強取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局，配合市警局交通大執法政策，推出「因地制宜」交通執法專案，自2月1日起實施，將針對未戴安全帽之違規加強取締。

白河分局指出，分析轄內交通事故肇事特性與因素，自2019年8月起即，陸續實施「闖紅燈」、「超速違規」及「違規停車零容忍」等專案性大執法，以逐漸改善用路人違規習慣並降低交通事故。另分析108年1月至11月交通事故，發現機車交通事故受傷649人中，未戴安全帽佔其中44人（佔比7％），未戴安全帽發生交通事故往往造成嚴重受傷，白河分局配合警察局推出「因地制宜」交通執法專案，自2月1日起實施，將針對未戴安全帽之違規加強取締。

▲台南市警白河分局，自2月1日起實施，將針對未戴安全帽之違規加強取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局將加強白河區示範道路中山路段及易肇事路口之違規取締，妥適規劃高見警率之執法勤務，如巡邏勤務結合重點路口守望，期能逐步改正民眾用路習慣，有效防制交通事故，維護用路人的安全與維持交通秩序。

▲台南市警白河分局，自2月1日起實施，將針對未戴安全帽之違規加強取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局長朱信憲表示，除了針對未戴安全帽加強取締外，白河警亦會持續執行重點違規項目取締工作，呼籲機車騎士養成騎乘機車配戴安全帽的好習慣，警方加強執法開單取締僅是手段並非目的，希望大家遵守交通規則，共創更優良的駕駛環境。

白河分局指出，經攔查告發23件，逕舉7件，合計30件。包括：違停7件、未戴安全帽14件、闖紅燈1件、逆向行駛1件、未依規定二段式左轉5件、無照駕駛1件、未打方向燈1件。

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