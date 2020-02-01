「雙黃連抗疫」風波　大陸衛健委用「推薦處方」回應了

記者陳政錄／綜合報導

日前大陸有媒體稱，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒，引爆民眾搶購亂象，但今日各方紛紛闢謠，強調「抑制」不等於預防和治療、「治病請遵醫囑。」對此，大陸國家衛健委也在今（1日）下午舉行的記者會上做出回應，表示「衛健委官網已經有相關公佈，大家可以上網查詢。」

大陸國家衛生健康委今（1日）下午舉行記者會，介紹疫情及防治情況，並談論疫情防控中，對於孕產婦、嬰幼兒和托育機構的健康防護情況。北醫三院產科主任醫師趙揚玉表示，孕產婦正常產檢是可以保證的，但一定要聽從服從醫生的相關建議安排。

▲大陸國家衛健委2月1日下午舉行記者會。（圖／翻攝自CCTV）

另對於「雙黃連抗疫」風波，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，隨著疫情發展，根據總結的疫情防治的經驗，國家衛健委專門印發了《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》，對一般治療和重症治療所使用的中西藥物進行了比較詳細闡述，請大家通過衛健委官網查看。

據了解，大陸河南日報報業集團和官媒《新華社》、《人民日報》等，均於1月31日報導和轉發消息，稱中國科學院上海藥物所與武漢病毒所聯合發布，研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。但到了1日民眾搶購一夜後，部分媒體開始刪文，各家紛紛闢謠，並強調抑制不等於治療和預防。

▲對於如何治療武漢肺癌，衛建委報告提出建議處方。圖為大陸武漢肺炎疫情延燒，李克強視察。（圖／路透社）

《ETtoday新聞雲》查詢衛健委所發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》，在治療章節中，共分為一般治療和重型、危重型病例的治療，以及中醫治療等類別。

其中，一般治療包括臥床休息、根據病情監測各項指標，和根據氧飽和度的變化，即時給予有效氧療措施，以及抗病毒治療、抗菌藥物治療等；重症治療包括相應的治療原則、呼吸支持、循環支持和根據不同情況，給與維持身體機能如腸道平衡的用劑、加強心理疏導等。

（★下方有中醫治療推薦處方★）

▲大陸民眾瘋買雙黃連，導致官方接連闢謠。（圖／取自人民日報網站）

對於中醫治療方案，衛建委報告中，共分為幾個階段，進行分別的處方、用藥推薦，其中並無特別提到雙黃連口服液。

1.醫學觀察期

臨床表現 1：乏力伴胃腸不適

推薦中成藥：藿香正氣膠囊（丸、水、口服液）

臨床表現 2：乏力伴發熱

推薦中成藥：金花清感顆粒、連花清瘟膠囊（顆粒）、疏風解毒膠囊（顆粒）、防風通聖丸（顆粒）



2.臨床治療期

（1）初期：寒濕鬱肺

臨床表現：惡寒發熱或無熱，乾咳，咽乾，倦怠乏力，胸悶，脘痞，或嘔惡，便溏。舌質淡或淡紅，苔白膩，脈濡。

推薦處方：蒼朮 15g、陳皮 10g、厚朴 10g、藿香 10g、草果 6g、生麻黃 6g、羌活 10g、生薑 10g、檳郎 10g

（2）中期：疫毒閉肺

臨床表現：身熱不退或往來寒熱，咳嗽痰少，或有黃痰，腹脹便秘。胸悶氣促，咳嗽喘憋，動則氣喘。舌質紅，苔黃

膩或黃燥，脈滑數。

推薦處方：杏仁 10g、生石膏 30g、瓜蔞 30g、生大黃6g（後下）、生炙麻黃各 6g、葶藶子 10g、桃仁 10g、草果6g、檳郎 10g、蒼朮 10g

推薦中成藥：喜炎平注射劑，血必淨注射劑

（3）重症期：內閉外脫

臨床表現：呼吸困難、動輒氣喘或需要輔助通氣，伴神昏，煩躁，汗出肢冷，舌質紫暗，苔厚膩或燥，脈浮大無根。

推薦處方：人參 15g、黑順片 10g（先煎）、山茱萸 15g，送服蘇合香丸或安宮牛黃丸

推薦中成藥：血必淨注射液、參附註射液、生脈注射液

（4）恢復期：肺脾氣虛

臨床表現：氣短、倦怠乏力、納差嘔惡、痞滿，大便無力，便溏不爽，舌淡胖，苔白膩。

推薦處方：法半夏 9g、陳皮 10g、黨參 15g、炙黃芪 30g、

茯苓 15g、藿香 10g、砂仁 6g（後下）

對於解除隔離和出院標準，報告稱，體溫恢復正常 3 天以上、呼吸道症狀明顯好轉，連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性（採樣時間間隔至少 1 天），可解除隔離出院或根據病情轉至相應科室治療其他疾病。