中國春運進入返程高峰　初七運量大減逾8成

▲武漢肺炎疫情延燒，許多人搭乘公共運輸工具都戴著口罩。（圖／路透社）

文／中央社

中國春運返程高峰即將到來，由 於新型冠狀病毒疫情、湖北多地封城，中國人員往來較 往年大幅降低，昨天初七，全中國大陸運輸客流量比去 年下降85.4%。

澎湃新聞報導，中國交通運輸部數據顯示，1月31 日全國鐵路、道路、水路、民航共輸送旅客1375.5萬人次，比去年春運同日相較，下降85.4%。 其中，鐵路輸送旅客230.6萬人次，下降81.9%；道路輸送旅客1082萬人次，下降86.2%；水路輸送旅客10.94萬人次，下降91.7%；民航輸送旅客52.0萬人次，下降74.5%。

春運前22天（1月10日至31日），全中國大陸鐵路、道路、水路、民航共累計輸送旅客12.58億人次，比去年同期下降20.6%。其中鐵路輸送旅客1.88億人次，下降10.7%；道路 輸送旅客10.20億人次，下降22.1%；水路輸送旅客1584.9萬人次，下降34.0%；民航輸送旅客3389.0萬人 次，下降14.4%。

中國國家衛健委高級別專家組組長鐘南山1月29日曾表示，10到14天是一個很好的隔離觀察期，潛伏期過去了，發病的及時治療，沒發病也就沒病，不會因為春運返程出現大傳染，但排查的措施不能停。

中國交通運輸部新聞發言人吳春耕1月30日下午在 國家衛健委召開的記者會上表示，春運即將迎來返程高 峰，做好返程高峰期的疫情防控以及交通運輸保障工作 「十分艱鉅」。

中國交通部表示，截至1月31日24時，全國各級交 通運輸部門已配合當地衛生健康部門在服務區、高速出 入口、客運站、客運碼頭共設置衛生檢疫站1.4萬處， 31日當天一線投入疫情防控人員58萬多人。（編輯：翟思嘉/繆宗翰）