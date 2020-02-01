「食果子拜樹頭」公視學台語　神哏圖嗆爆狗官藝人！千人爽讚：撿到核彈

▲范范激烈言詞引起各界抨擊！（圖／翻攝自范范IG）

網搜小組／劉維榛報導

為了供應內需，蘇貞昌宣布暫停口罩出口1個月，此舉卻引發藝人范范爆粗口轟「狗官」，大小S姊妹、楊培安也加入戰局抱不平。如今范范親上火線道歉，仍止不住網友怒火，公視台語台應景PO出諺語教學，2張圖片引爆網友朝聖，驚呼搶到核彈「神圖留名」！

全台瘋搶口罩對抗武漢肺炎之際，「公視台語台」也跟上潮流，30日在臉書PO一句熟為人知的諺語，「食果子拜樹頭；食米飯拜田頭」，意即「人要懂得感恩，飲水思源，不可忘本」，不過圖文頗有針砭時事意味，引發網友朝聖狠酸「真的很有教育意義」、「神圖留名」、「埋的哏太強了啦」、「右邊有彩蛋」。

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圖片4個關鍵亮點，包括「五顆星、羊陪案、飯尾鰭、Ss」，從左而右，蘋果樹上有5顆星星、下方則是一隻眼睛冒著金錢符號的綿羊、桌上擺著3盒口罩、一碗露著魚尾鰭的白飯，以及一大S一小S掛勾。公視小編更在留言串互動，「看不懂圖片，也要知道怎麼唸！」

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▲公視哏圖爆紅！（圖／翻攝臉書公視台語台）

接著昨（1月31日）小編再度「撿到槍」台語教學，PO出一句諺語「食人飯，犯人問」，意思為「受僱於人，領人薪俸，就必須聽人使喚」。表格則顯示武漢肺炎的疫情數據，一旁則是世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的經典名言，「中國分享疫情信息非常及時，及時採取相應措施，展現出相當高的透明度」。

底下網友一片譏諷，「撿到原子彈？」、「撿到槍，笑翻」、「火力全開啊！」、「好實用又貼切的台語！打從心底瞧不起這組織了！」、「公視從沒讓我失望」、「感謝開釋！」、「公視真的很敢，請受我一拜」。

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