　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「食果子拜樹頭」公視學台語　神哏圖嗆爆狗官藝人！千人爽讚：撿到核彈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

小S范范（圖／翻攝自范范IG）

▲范范激烈言詞引起各界抨擊！（圖／翻攝自范范IG）

網搜小組／劉維榛報導

為了供應內需，蘇貞昌宣布暫停口罩出口1個月，此舉卻引發藝人范范爆粗口轟「狗官」，大小S姊妹、楊培安也加入戰局抱不平。如今范范親上火線道歉，仍止不住網友怒火，公視台語台應景PO出諺語教學，2張圖片引爆網友朝聖，驚呼搶到核彈「神圖留名」！

全台瘋搶口罩對抗武漢肺炎之際，「公視台語台」也跟上潮流，30日在臉書PO一句熟為人知的諺語，「食果子拜樹頭；食米飯拜田頭」，意即「人要懂得感恩，飲水思源，不可忘本」，不過圖文頗有針砭時事意味，引發網友朝聖狠酸「真的很有教育意義」、「神圖留名」、「埋的哏太強了啦」、「右邊有彩蛋」。

請繼續往下閱讀...

圖片4個關鍵亮點，包括「五顆星、羊陪案、飯尾鰭、Ss」，從左而右，蘋果樹上有5顆星星、下方則是一隻眼睛冒著金錢符號的綿羊、桌上擺著3盒口罩、一碗露著魚尾鰭的白飯，以及一大S一小S掛勾。公視小編更在留言串互動，「看不懂圖片，也要知道怎麼唸！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 「食人飯，犯人問」公視學台語　2神圖嗆爆狗官藝人！千人爽讚：撿到核彈（圖／翻攝臉書公視台語台）

▲▼ 「食人飯，犯人問」公視學台語　2神圖嗆爆狗官藝人！千人爽讚：撿到核彈（圖／翻攝臉書公視台語台）

▲公視哏圖爆紅！（圖／翻攝臉書公視台語台）

接著昨（1月31日）小編再度「撿到槍」台語教學，PO出一句諺語「食人飯，犯人問」，意思為「受僱於人，領人薪俸，就必須聽人使喚」。表格則顯示武漢肺炎的疫情數據，一旁則是世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的經典名言，「中國分享疫情信息非常及時，及時採取相應措施，展現出相當高的透明度」。

底下網友一片譏諷，「撿到原子彈？」、「撿到槍，笑翻」、「火力全開啊！」、「好實用又貼切的台語！打從心底瞧不起這組織了！」、「公視從沒讓我失望」、「感謝開釋！」、「公視真的很敢，請受我一拜」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
越南也禁止台航班入境！星宇航空起飛前臨時「滑回機坪」
立法院長選票格式曝光　幕僚透露：可能投給「賴士葆」蓋成「賴品
蔡其昌獲65票續任立院副院長　與游錫堃搭擋主導新國會
罷免黃捷第一階段達標　高雄王先生：你們都霸凌韓國瑜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

與男友洗澡「下秒自爆噴血」　壽星妹哭喊有陰影了！超多人遇過：會嚇死

快訊／經濟部：口罩今天傍晚送抵各地超商！歹勢、再等一下　台灣製造趕路中

淚訴得武漢肺炎！唬爛哥「死前想看活生生的OO」...釣出古意妹　結果GG了

超商6元口罩「根本沒進貨」　網連跑6家氣炸：還是買不到啊！對比屈臣氏哭了

餐廳「體溫管制入場」...騎士一量店員驚恐！　反轉真相曝他白眼：靠X啊

淚訴得武漢肺炎！唬爛哥「死前想看活生生的OO」...釣出古意妹　結果GG了

老鼠要娶親！「吉利鼠與美力鼠」小提燈會拜年　2/8～2/23免費拿

限台令發威⋯2019年陸客人數洗三溫暖！業者憂「春節、五一連假都泡湯」

武漢肺炎疫情！彰化明道大學跟進　延2周到2月24日開課

防疫情延燒！中山成大逢甲延後開學　 大專院校「開學異動懶人包」

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

杜江鏡頭前撒嬌霍思燕　「我還想和妳再生一個Baby」＞／／＜

老鼠要娶親！「吉利鼠與美力鼠」小提燈會拜年　2/8～2/23免費拿

限台令發威⋯2019年陸客人數洗三溫暖！業者憂「春節、五一連假都泡湯」

武漢肺炎疫情！彰化明道大學跟進　延2周到2月24日開課

防疫情延燒！中山成大逢甲延後開學　 大專院校「開學異動懶人包」

義大利禁台航班入境！華航2/2派空機接滯留台人　恢復2/3航班

因應武漢肺炎疫情　台南長中停止寒假輔導活動

評價從-7~5顆星！「麥當勞系教授」精闢分析開春優惠券　4千網友跪著瘋傳

越南也禁台航班入境！星宇飛峴港班機受害⋯起飛前臨時「滑回機坪」

求救！501名台人「坐困湖北」盼能回家　兒視訊哭：媽媽我好想妳

「食果子拜樹頭」公視學台語　神哏圖嗆爆狗官藝人！千人爽讚：撿到核彈

老鼠要娶親！「吉利鼠與美力鼠」小提燈會拜年　2/8～2/23免費拿

交通大執法　白河警加強取締能量遏止車禍傷亡

李克強致電歐盟主席：中國公開透平、有信心防控疫情

抵抗武漢肺炎　台東縣長饒慶鈴宣導自製消毒水

限台令發威⋯2019年陸客人數洗三溫暖！業者憂「春節、五一連假都泡湯」

武漢肺炎疫情！彰化明道大學跟進　延2周到2月24日開課

YAMAHA「R3黃牌重機」改用3缸引擎？輕檔跑車性能大戰即將開打

台東市民代表發口罩　民眾大讚「揪感心」

1家只有1人能出門！　湖北黃岡「加碼嚴控」今起市區人口管制

牛肉咖哩無限續！高雄人氣牛排食堂　還有超浮誇生蠔味噌鍋

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

生活熱門新聞

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

路上一堆戴口罩露鼻孔　急診主任：何苦跟我們搶醫療口罩

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

超商6元口罩「沒進貨」　網跑6家氣炸！

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

武漢肺炎確診又1例！第9例的丈夫

新北口罩廠80人加班　老闆心疼：拜託好好睡覺

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

等車女打翻咖啡！她暖送濕紙巾下秒傻眼：妳不配

1盒口罩1500元！業者澄清：3層醫用+1層

超商口罩挨轟！理智妹「關鍵7點Q＆A」被讚爆

更多熱門

相關新聞

超商口罩挨轟！理智妹「關鍵7點Q＆A」被讚爆

超商口罩挨轟！理智妹「關鍵7點Q＆A」被讚爆

武漢肺炎引發口罩搶購風潮，為了紓解缺貨困境，政府透過四大超商販售，每人限購3片，更於今（1）日，從8元降至6元。沒想到，此舉依舊掀起各種論戰與謾罵；對此，一名女網友做出懶人包，針對眾人質疑的面向歸納出「7項Q&A」，不僅條理清晰，也道破癥結點。

客問「能不能給個口罩」他傻：這是速食店欸

客問「能不能給個口罩」他傻：這是速食店欸

超商買不到口罩　台南經發局：物流需時間

超商買不到口罩　台南經發局：物流需時間

買6元口罩撲空！經濟部臉書發文：歹勢，趕路中

買6元口罩撲空！經濟部臉書發文：歹勢，趕路中

網友怨超商買不到口罩原因曝光

網友怨超商買不到口罩原因曝光

關鍵字：

口罩蘇貞昌范范大小S狗官公視台語

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

洗澡「下秒自爆」　壽星妹：有陰影了

陳建州求聯繫蘇貞昌「對話內容曝光」！

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

《玩命關頭9》元老復活！　馮迪索：家人回來了

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

唬爛得武漢肺炎！他淚訴死前夢想GG了

怕染武漢肺炎　他喝「75%酒精」悲慘下場曝光

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面