散播疫武漢肺炎假消息下場慘了！　台中男遭起訴、少女移送少年法庭

▲台中市王姓男子日前於臉書散佈不實疫情資訊，遭檢方依誹謗罪及傳染病防治法起訴。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

武漢肺炎疫情蔓延，衛生局及衛福部疾病管制署積極向民眾宣導，切勿在網路社群、群組散播未經確認的疫情資訊。台中地檢署日前發現王姓男子及宋姓少女，分別在不同的臉書社團上散佈「童綜合有武漢確診已經封院」的假消息，全案經童綜合醫院提告，檢方依誹謗罪及傳染病防治法起訴王男，而宋姓少女則移送少年法庭。這兩起個案，成為武漢肺炎防疫工作中，第一樁散播假消息遭起訴案。

台中童綜合醫院日前院內拉起封鎖線進行消毒動作，遭民眾誤以為有罹患武漢肺炎的病患入住，拍下影片後未經查證，便於通訊軟體群組中以訛傳訛。上述案件中，王男（21歲）的姑姑告訴他「好像」有人因罹患武漢肺炎，所以院方才有此大動作，王男太過熱心，就在臉書社團「沙鹿之美」PO出「聽家人說童綜合有武漢肺炎確診了，已經封院了請不要再去了」一文，引起網友恐慌。

而宋姓少女也是類似狀況，與王男於27日不約而同，在臉書社團「梧棲串起來」中PO文，並寫上「完了完了完了」等標題，於文內貼出他人的LINE對話中含有童綜合醫院消毒及拉封鎖線的截圖，該截圖中還另有他人對話「童醫院封院了、武漢肺炎、全面消毒封院、急診室出現武漢肺炎患者」等語，構成散佈罪嫌。

▲宋姓少女於臉書社團PO出這張LINE對話截圖，散佈、影射童綜合已因武漢肺炎封院，被移送少年法庭。

檢方表示，於28日已連繫上述臉書社團版主，確保各該謠言已經刪除，並協助澄清錯誤訊息。

據悉，王男、宋女皆在27日晚間8時許先後在兩個社團PO文，而童綜合醫院吳姓副院長則在當晚9時許發現後，分別在該兩個社團貼出澄清文，當晚，王男的貼文就遭版主刪除；而宋女貼文遭到許多民眾質疑，約在10時許就自己將貼文刪除。

檢方指出，王男於網路社群張貼不實疫情訊息，已構成違反傳染病防治法的規範，而在中間看圖編故事、一傳一的民眾，則還未達「散佈」的罪行。

台中地檢署檢察官鄭葆琳春節期間指揮清水分局，自上述臉書社團「沙鹿之美」、「梧棲串起來」追查謠言散播來源，密集傳訊相關證人7名及被告2人，訊後就被告王男諭知交保3萬元。據悉，誹謗罪為2年以下、拘役或3萬元以下罰金，而傳染病防治法63條可處300萬元以下罰款。

另外，童綜合醫院堅持提告，且後續轉傳及原始拍攝影片者檢方將會持續追查。

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