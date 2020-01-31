寒流發威！南投國姓鄉車輛及民宅屋頂結冰　民眾直呼：真的好冷

▲住在南投縣國姓鄉乾溝村的陳姓民眾，31日早上7時許出門一看，發現車子竟然結了冰。（圖／陳姓民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

寒流持續發威，合歡山、玉山國家公園依舊呈現一片銀色世界，吸引許多追雪族申請入山賞雪。然而高山降雪不稀奇，在這入冬以來最低溫的時刻，海拔僅380公尺的國姓鄉乾溝村，竟也出現車子擋風玻璃、車頂及民宅屋頂都結冰的奇特景象。陳姓民眾說，早上7時許出門一看，發現溫度居然只有2度，且車子也都結冰，深刻體驗到這波寒流的威力，也直呼：真的好冷！

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▲國姓鄉乾溝村海拔380公尺，31日出現了2.3度的低溫。

住在國姓鄉乾溝村的陳姓民眾，31日早上7時許踏出家門覺得異常寒冷，往溫度計一看竟只有2.3度，隨後她的丈夫白姓民眾準備開車上班時，更發現車子的擋風玻璃及車頂居然都結了冰，再往旁邊一看，隔壁民宅的屋頂也同樣出現結冰的情形，讓他們驚訝不已。

陳姓民眾表示，往年一旦高山下雪，她就會隨著丈夫一起上山賞雪，因此對雪並不陌生，不過自台中搬到國姓的這4年內，還未見過如此霸道的寒流，他們的住處海拔僅高380公尺，竟也出現了車輛、屋頂結冰的景象，令他們相當驚喜。她也說，因擋風玻璃結滿了冰無法下山，只好將抹布沾上熱水，將玻璃上的冰霜都去除後，才開車去上班。

▲▼車輛的擋風玻璃、民宅屋頂，都出現結冰的情形。

中央氣象局表示，這波寒流將持續到周六，全台除了台東沒有10度以下，其他包括高雄以北、西半部都6度以下。根據氣象局觀測，嘉義今晨5.9度、板橋6.3度、台中7度、台北7.1度；自動測站方面，除了桃園大溪永福，南投中寮也降到2.9度，請民眾注意保暖狀況。

▲玉山國家公園直至昨日依然呈現銀色世界。（圖／玉山國家公園提供）

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