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查訪密閉式消費場所防疫情形　盧秀燕：2月1日口罩短缺將緩解

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記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕30日前往大魯閣新時代購物中心的凱擘影城，了解密閉式消費場所的防疫狀況。盧秀燕強調，台中是中部7縣市中很重要的消費娛樂城市，對於密閉式消費場所的第一線工作人員，都嚴格要求一定要戴上口罩；若遇到不配合的業者或民眾，將會配合各系統不斷稽查，落實防疫作戰；另外，到了2月1日後，中央將會提供口罩給賣場、美妝店等通路，口罩短缺的情況會緩解許多。

▲台中市長盧秀燕30日前往大魯閣新時代購物中心凱擘影城訪查防疫情形。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市長盧秀燕30日前往大魯閣新時代購物中心凱擘影城訪查防疫情形。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕30日下午2時許前往台中凱擘影城訪查密閉式消費場所的防疫措施，凱擘影城的經理廖英伊向盧說明，影城的工作人員全部都要戴口罩、量額溫，她說，消費者大部分都很自律，會自備口罩，若遇到沒有戴口罩的民眾，影城會主動提供，方可入場。

▲市長媽媽提醒小朋友一定要戴口罩。

▲市長媽媽提醒小朋友一定要戴口罩。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕說，台中是中部7縣市中很重要的消費娛樂城市，會有比其他城市多的消費者流入台中，所以台中面臨比較大的挑戰。這段時間，戶外娛樂場所將只對工作人員做嚴格的防疫要求；而密閉式消費場所如KTV、電影院，除要求第一線的工作服務人員，也希望民眾可以配合也戴上口罩。

盧秀燕指出，台中的民眾及服務人員素質都很高，都有戴口罩，甚至她今日訪查其他戲院時，戲院方看到有未戴口罩的民眾，還會主動提供。她說，防疫工作不是一時半刻就能解決，所以這段時間市府將會加強稽查、訪查市場，若遇到少部分不願配合防疫的業者或民眾，將會配合各系統，希望落實防疫工作。

▲戲院主動替民眾量額溫。（圖／台中市政府提供）

▲戲院主動替民眾量額溫。（圖／台中市政府提供）

▲許多戲院會提供酒精供民眾乾洗手。

▲戲院主動提供酒精供民眾乾洗手。（圖／記者白珈陽攝）

對於台中市現存的口罩存貨是否足夠？盧秀燕回應，目前來說有一點點吃緊，但相比兩天前是稍微緩和了，中央今天有限量供貨給超商通路，而到了2月1日之後，口罩短缺的狀況會更加緩解，中央會提供給賣場及美妝店。不過，若短時間內疫情仍無法控制下來，口罩的供給市府仍會持續把關。

她說，口罩數量的控制，市府不斷的跟中央保持聯絡，因為這是由中央在調控，而境內的口罩商，市府也會持續訪查，希望他們加快生產。

盧秀燕表示，她在市府早上的內部會議提到，在這些時間內，他們要拜託超商的製造商加速加班生產，在勞動法上，他們也會以特別時期、特別的狀況，做特別的調控，讓工作人員能夠進廠加速工作，對於勞動的法令，他們將請勞動局跟製造商聯絡，去調解如何因應特別時期讓法令放寬一點，給予足夠的薪水跟勞工自主意識，讓口罩能夠足以供應大眾需求。

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