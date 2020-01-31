彰化縣32所國中取消寒輔　出入校園都得戴口罩

▲彰化明倫國中取消寒假課後輔導。（圖／翻攝自明倫國中臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

因應武漢肺炎，距離國中小開學日2月11日還有1周，至今天下午彰化43所國中已經有32所取消寒輔，教育處也要求也要求進出校園人員一定要配戴口罩，並準備相關消毒用品以及備用口罩、耳溫槍等，以因應學生出現類似感冒、發燒等症狀。

彰化縣政府教育處特別針對這次武漢疫情召開因應小組會議，目前對於縣內43所國中開學前一週辦理寒假輔導課程或者相關營隊的活動，教育處授權學校對於學生狀況、地區需求、活動性質、場地規劃等方面做審慎的評估，由校方決定是否繼續進行。同時也要求進出校園人員一定要配戴口罩，並準備相關消毒用品以及備用口罩、耳溫槍等，以因應學生出現類似感冒、發燒等症狀。

▲衛生局呼籲一定要戴口罩量體溫。（圖／彰化縣政府提供）

教育處指出，縣內返校日以及開學日目前則按照原定計畫進行，2月3日將召開小組會議，針對後續學校活動的進行，教也請各校盤點口罩數量，在開學前做相對的因應，同時要求學校絕對不可以輕忽疫情，做好完善的準備。

依據衛生福利部疾病管制署發布「『嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會」，集會活動前應進行風險評估並建立應變機制，各校寒假期間原定課業輔導及辦理學生活動，由各校審慎評估是否辦理，若維持辦理，請務必安排於通風環境，減少在密閉空間進行。家長若希學生請假在家，應尊重其意願。

目前取消寒輔的國中學校如下：大同、大村 、明倫、福興、田尾、社頭、和美、成功、鹿鳴、伸港、鹿江、埔心、陽明、萬興、線西、花壇、彰德、溪湖、二林、信義、彰興、秀水、竹塘、原斗、埔鹽、永靖、彰泰、北斗、芬園、草湖、大城、二水等32校。

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