快訊／湖北民政廳前副廳長「疑患肺炎過世」　文增顯享壽68歲

▲湖北示意圖，湖北前民政廳副廳長疑似因感染肺炎過世。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

湖北省民政廳前副廳長、巡視員文增顯於1月31日下午，疑似因感染肺炎去世，享壽68歲。湖北省民政廳一工作人員也向證實了文增顯疑似因感染肺炎去世的消息。

根據陸媒《紅星新聞》報導，該工作人員稱，去世前，文增顯是否感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）並沒有確診。1月9日身為省社會組織總會會長的文增顯才帶領綜合部部長劉林一行到省建藏援藏工作者協會指導工作並座談，對協會申報四星級社團組織提出指導性意見。

根據公開資料顯示，文增顯，漢族，河南省新野縣人，1952年6月出生，1976年9月入黨，1972年4月參加工作。1980年1月畢業於武漢大學中文系。1987年5月任湖北省民政廳政治處副主任。1988年12月任湖北省民政學校校長、黨委書記。1993年1月任湖北省民政廳辦公室主任。1997年6月任湖北省民政廳副廳長、黨組成員。2010年2月9日任省民政廳巡視員。

陸媒報導指出，1月27日，長江財產保險股份有限公司（下稱長江財險）董事長、湖北省原黃石市市長楊曉波也因感染肺炎去世，享年57歲。在楊曉波去世的前一天，武漢市民宗委原主任王獻良亦因感染新型冠肺炎去世。

p>►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節追劇零食來了！