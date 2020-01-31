黃偉哲視察大賣場口罩供貨情形　籲請市民朋友勿搶購囤積口罩

▲為確保防疫期間口罩供貨穩定，台南市長黃偉哲實地至家樂福賣場，視察口罩供貨情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情持續升溫，為確保防疫期間口罩供貨穩定，台南市長黃偉哲31日實地至家樂福賣場視察口罩供貨情形，市議員李啟維、呂維胤也到場關心，黃偉哲現場查訪結果，業者供貨無虞、價格不變，黃偉哲籲請民眾不要恐慌，勿搶購囤積口罩，市府也嚴陣以待，做好防疫。

黃偉哲市長指出，他其實是來看一下口罩的供應，30日去看口罩工廠，看上游源頭的地方，也跟中央取得聯繫，一定會讓口罩工廠的口罩沒有囤積的疑慮，每一個生產的口罩該配送給中央的就應該配送過去，因為這也不是說台南生產的口罩配到台北，中央會有指示，哪些口罩配送到哪一個地方、哪些醫療院所，基本上，中央的規定就是4百萬個口罩，140萬供醫護人員跟公務使用，265萬在各大通路鋪貨。

黃偉哲說，30日市府確保這些口罩都沒有私下流出去，也沒有被囤積起來，31日來看下游端的銷售端的通路，他們會把口罩擺出來，也沒有所謂囤積的部分，因為口罩價格是往下，原來是一片8塊錢，現在變一片6塊錢，所以囤積絕對對通路商沒有好處，所以今天當然是希望，通路商拿到口罩之後，能夠供應民眾所需。但是他必須要說一個簡單的算術問題，台灣每天生產4百萬片口罩，台灣2360萬人不是每個人分1片，是真的有需要的，包括病患、老年人抵抗力比較差的，或者是醫療工作者或是大眾服務業的人，譬如說臨櫃的人員，他們才需要。

一般民眾如果沒有在密閉空間的話，事實上是不一定需要，至於孩童的口罩本來就比較少是真的，這也不是假的，但是事實上，我比較希望我們的口罩工廠能生產出來，因為孩子畢竟他的抵抗力比較弱，所以在幼兒園或是在小學階段的孩子，對口罩的需求比較大，但是也不是有一些幼兒園要求小朋友一天要準備5片，沒有那麼多口罩，所以說，他覺得口罩其實是給需要用的人，不是給想要用的人。至於民眾要大批購買，只是要回家擺著儲備的，抱歉可能我們沒有辦法供應那麼多，我們只能供應需要用的，希望在防疫期間大家共體時艱。

另外，原先衛福部儲備的戰備口罩，也希望適時地釋出給需要用的民眾，等到如果萬一疫情惡化、逆轉這種情形的話，戰備口罩就需要釋出了。除了這個之外，黃偉哲覺得其實維持沒有社區感染的這種狀況，還是維持正常的使用，再說，台南有188萬人，每天生產85萬片口罩，不是說每個人分1片，絕對不是這種道理，不然永遠都會分不夠，所以希望說，口罩的供應要配合中央，而且世界各國包括在新加坡、汶萊、其他國家也都是發生口罩荒，民眾也都在排隊，所以這個口罩供應沒有可能其他國家供應給我們，包括中國大陸也不可能給我們，所以我們只能自救，自救就要看政府來做一些調控的安排，也希望大家能夠配合，我們地方政府絕對配合中央的口罩，依照防疫政策來處理口罩的問題。

此外有關口罩價格相關哄抬情形，黃偉哲說中央已經要求提供1950的電話，地方的消保官也接受投訴，如果有任意哄抬價格高於中央的價格的部分，絕對是要取締，不知道為什麼會訂1片8塊、6塊，就是說讓口罩商、製造商、通路商有一定的利潤，所以他們不需要再去大幅地漫天開價這種狀況，至於他們高於中央的定價的狀況，市府絕對取締。至於有人說8塊太貴，6塊太貴，坦白講，真的光是口罩的分裝，也需要大量的人力，廠商如果沒有一定的利潤的話，他不知道到底會產生多少困擾，所以請大家共體時艱，原諒一下。對網路上的口罩價格波動機制，黃偉哲說，就是不得高於中央訂的價格，如果高於中央訂的價格，消保官絕對配合嚴加取締。





台南市經濟發展局表示，黃偉哲市長已下達市府團隊要全力做好各項防疫整備工作，確保市民健康。年節期間因應武漢肺炎疫情升溫，為提供醫療院所對防疫口罩之物資需求，緊急聯繫康那香公司於年初三開工，每日生產醫療型口罩20萬片提供予通路商與其觀光工廠販售，也感謝康那香公司共體時艱，於年假期間提早開工生產口罩。目前台南市主要生產醫療級口罩工廠，包含康那香佳里廠、善竹生物科技公司、格安德工業公司、台灣精碳公司永康廠、恒大公司等，年後產線均已全開，每日生產醫療級平面口罩總產量85萬片，供貨無虞，同時也與鄰近縣市口罩工廠建立窗口，以利後續因應。



經濟發展局進一部說明，目前衛生福利部在1月28日到30日期間，每天釋出600萬片口罩給4大超商，另也陸續供應470萬片口罩供國內醫療院所內部或周圍之藥妝醫材通路（康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生），經查台南市4大超商與藥妝店均貨源無虞，有需要的民眾都可以買到，請市民朋友勿恐慌，搶購囤積。市府提醒民眾嚴密防範武漢肺炎疫情，勤洗手，如前往公共場所記得戴口罩，勿傳布不明消息，若有症狀請撥打1922通報儘速就醫。