新北口罩廠加班！80人「日夜輪班」產16萬片　老闆心疼：拜託好好睡覺

記者鄒鎮宇／新北報導

武漢肺炎爆發後民眾瘋狂搶口罩自保，新北市林口的口罩業者為了趕出衛福部要求的300萬片要求，除了提前開工之外，80名員工也日夜輪班，甚至午休都沒有休息，讓董事長陳怡利看完非常心疼「拜託你們好好睡覺」。

據《東森新聞》報導，口罩業者表示，接下衛福部300萬片口罩的訂單後，讓80名員工提早在初二開工，除了加開10條產線之外，也日夜輪班，一天的產量約12至16萬個。

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▲▼新北口罩廠的人員初二開始加班。（圖／東森新聞）

陳怡利表示，有幾位同仁特別幫忙撐住夜班，日夜輪替加班的情況讓她看了很心疼，「所以我昨天有拜託他們好好睡覺，今天有一部分的人就轉入夜班了」。

口罩共分為表面層、中間層及親膚層3層，前者為防水氣、飛沫的不織布，其次為隔阻粉塵、細菌的靜電過濾，最後才是吸附汗水及油脂的部分，且即使產線全自動，還是得由人力檢查每一片的產值，確保掛耳線等是否縫好，才能保證口罩品質。

陳怡利說，公司內的小編及業務都進入產線幫忙包裝，「我們盡我們最大的努力，來分擔這樣子一個疫情，讓我們所有的同胞都可以用到最好的口罩」，希望搶不到口罩的人不要謾罵，可以給MIT一些耐心及肯定。

▼陳怡利希望民眾可以耐心等待高品質的MIT口罩。（圖／東森新聞）

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