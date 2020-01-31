影／不用擔心買不到了！　經濟部2月1日釋出10萬個兒童口罩

記者黃凱翊／綜合報導

武漢肺炎延燒至今台灣共有10人確診。中央流行疫情指揮中心31日晚間7點半再次緊急召開記者會，公佈最新疫情，第10例確診個案為第9例的先生；同時表示明(1)日將釋出10萬個兒童口罩，呼籲民眾不要囤貨。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃軍瑋攝）

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於社會大眾對於買不到兒童口罩表達憂慮，因此在經濟部協調過後，明天將釋出10萬個小孩子的口罩，各大超商都能買到。指揮官強調，並非所有人都需要帶口罩，呼籲民眾不要大量購買，將口罩留給需要的人使用，明天釋出兒童口罩後將視整體需求，再來決定是否要增加產能。

指揮中心表示，會後有相關地方公(協)會向該中心申請口罩，表示目前口罩已由中央控管，該中心強調，各縣市政府均有口罩需求，因此協調討論會中，請各地方政府先進行外科口罩等相關醫療物資之盤點，以利後續資源統籌分配，而非逕向該中心申請口罩，同時搭配專家建議口罩適用三時機，讓口罩資源發揮最大效用。

▲專家呼籲一般學生無須戴口罩。（圖／中央流行疫情指揮中心）



指揮中心今天公布國內新增1例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，為昨日公布第9例個案之丈夫(40多歲)，原列為接觸者，經衛生單位進一步調查發現其去年9月至中國大陸武漢工作，今年1月12日返台，於1月21日出現上呼吸道症狀，22日曾就醫檢查無肺炎情形故診斷為一般感冒，衛生單位昨天進行採檢，今天檢出新型冠狀病毒陽性確診，研判第9例個案是遭本個案感染，為一起境外移入個案導致之本土家庭群聚事件。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天國內新增102例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報829名個案，583名排除、237名隔離檢驗中（126名初驗陰性、其餘待檢驗）。前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。9名確診個案接觸者總計465人，其中32人有症狀已通報，24例二採陰性、8例檢驗中（6例二採檢驗、2例尚無檢驗結果）。

