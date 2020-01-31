義大利禁台航班！華航羅馬、長榮米蘭航線遭波及　交通部：有誤解致錯誤限制

▲義大利禁止中港澳台航班飛行入境。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎蔓延，義大利今宣布，2月2日起至4月28日間，禁止中、港、澳、台航班入境，華航原有的桃園羅馬航線恐怕也得就此暫時停飛。另外長榮航空原訂訂2月18日開航米蘭，恐也因此受到波及，義大利將成為疫情爆發後，首個禁止台灣航班飛行的國家。長榮、華航則表示，正在釐清狀況中。

目前國籍航空僅華航經營桃園－羅馬航線，每周飛行三班。華航表示，接獲義大利飛航通告，因該國健康管理局要求，2月2日台北（桃園）-羅馬CI75與2月3日羅馬-台北（桃園）CI76航班取消，後續航班若有調整將再行公告。華航將協助已訂妥機位的旅客安排替代航班抵達目的地。

請繼續往下閱讀...

交通部表示，義大利公告限制中港澳及我國航班進出該國飛航情報區，因為有其他數個國家感染人數高於我國，而未受到相關限制，故顯然與我國本身疫情無關。相信義大利政府是基於誤解，而導致此一錯誤限制。

交通部指出，我國正透過各種管道，向義大利政府進行了解與更正中。經由民航局下午向義方民航局反映，義方已有修正公告允許過境航班飛航義大利，但是仍然未同意降落該國機場，此舉影響華航羅馬航線及即將開航的長榮米蘭航線。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在當地時間30日召開記者會宣布，已確認有兩名來自中國的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻，目前已經將他們隔離治療。

根據31日上午7時16分的最新疫情資料顯示，大陸全境共有9358例確診、212例死亡；海外疫情方面，泰國確診14例、新加坡13例、日本13例、馬來西亞8例、澳洲9例、韓國6例、美國6例、法國6例、阿拉伯聯合大公國5例、越南5例、德國4例、加拿大3例、義大利2例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、菲律賓1例、印度1例。全球總計共9458例確診病例。