快訊／指揮中心晚間急開記者會　衛福部長：台灣可分離病毒了！

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心31日晚間開記者會，宣布出現第10位民眾確診外，衛福部長陳時中也在會上報告好消息，台灣已經可以分離出病毒了，未來可望加速藥物、疫苗的研發。

「可以跟大家講吧？現在來講，我們在科學上可以分離出病毒了。」疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會宣布，第9例確診個案的丈夫，也遭驗出冠狀病毒陽性，確認患武漢肺炎，成為第10例確診。

不過陳時中也報告好消息，第10例是1月從武漢回台的台商，目前已經成功從病患呼吸道分離出病毒株，對於藥物、疫苗研發有相當大幫助。這也是繼大陸、澳洲、日本後，台灣也成功分離出病毒株。

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新病毒品系一出，首要工作便是分離出病毒株，藉此做為疫苗研發的重大關鍵。指揮中心表示，從這名台商呼吸道找到病毒基因，代表找到「病毒的屍體」，且不會再具有傳染性，將病毒株分離出來後，可做更多研究、開發。

目前指揮中心不能透露是哪個單位成功分離出病毒株，並表示台灣有很多實驗室和醫院都有這樣的能力，去分離病毒株。

根據《中時》報導，外科醫師江坤俊表示，專業的醫師群目前正在很努力地「研發疫苗、找西藥」，民眾做好應勤洗手、戴口罩、少聚會，且建議口罩不要戴超過6個小時。

江坤俊指出，很多人會擔心會不會跟10幾年前SARS一樣，不過江醫師說可以放心，10幾年的醫學技術跟現在完全不一樣，當年要花「多少多少的努力」才將病毒株分離，「可是現在才幾天而已，現在病毒已經被我們拿出來了，病毒的序列也已經被定位了，現在的技術已經跟以前完全不一樣了。」

江坤俊強調，目前醫界已經著手在研發疫苗，「交給專業的做就好了，民眾可以幫忙防疫。」，他認為不用擔心，「只要讓病毒不要散出去，周圍的人都有保護力時，病毒只能停留在一個地方，就算沒有藥醫，只要周圍的人都保護好，病毒就沒有機會跑出去，時間到了病毒自然會消滅掉。」

江醫師勸，自己有時看到一些病人排隊量體溫會不耐煩，很生氣地說自己不舒服來看病，還要排隊，都會去勸說，「因為如果台灣到那一地步就來不及了，台灣經不起（疫情）大流行」，希望民眾多配合忍耐一下，不要覺得麻煩，等待疫情過去。

▲武漢肺炎晚間記者會，衛福部長陳時中宣布好消息。（圖／記者張榮恩攝）