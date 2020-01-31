因應武漢肺炎疫情升溫　台南安平2月份大型活動暫緩舉辦

▲因應武漢肺炎疫情升溫，台南市安平區公所召開防疫會議，完成防疫整備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合台南市政府及中央流行疫情指揮中心積極防疫作為，台南市安平區公所召開「武漢肺炎防疫會議」，由安平區長賴青足主持，除盤點所內公務防護裝備庫存量，並發送相關備品供社區活動中心使用，期能建立更縝密防疫網。

賴青足區長同時指示各課室應加強洽公民眾及里鄰社區宣導，現階段暫以電話聯繫代替到府訪視，以及2月份大型活動延後或暫緩舉辦，以避開疫情高峰期，減少人與人接觸感染機會。

據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至1月29日，累計通報730名個案，含9名確診、482名排除、239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。賴青足表示，防疫視同作戰，平時應養成量體溫、以肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所、「拱手不握手，不揉眼鼻口」等好習慣，安平區公所1樓服務台備有乾洗手機，歡迎洽公民眾多加利用，同時也責成人員定期稀釋漂白水消毒辦公場所，並保持室內良好通風，特別是第一線櫃檯業務人員與里幹事，應配戴口罩，保護自己也保護市民，同時建議市民朋友，疫情流行期間盡量以電話洽詢代替臨櫃洽公。

安平區公所提醒民眾，若出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，應立即撥打免付費防疫專線1922或0800-001922並配戴口罩儘速就醫，主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，才不會使疫情擴大。