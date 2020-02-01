　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合、達美、美國航空宣布停飛中國　美強制隔離「195名武漢包機旅客」14天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲達美航空發生女童心臟驟停猝死事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空。（達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓31日專電

為免武漢肺炎在美國境內蔓延，美國疾病管制暨預防中心今天宣布對甫自武漢搭乘包機返美旅客強制隔離14天。與此同時，美國航空與達美航空、聯合航空宣布暫停往返中國航班。

被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情確診病例逼近萬人，超過200人病逝。美國境內已經發現6起確診病例，其中包括一起人傳人。

為確保疫情不在美國境內蔓延，美國疾病管制暨預防中心（CDC）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）今天表示，日前搭乘包機返美的195名旅客將被強制隔離14天。

在新型冠狀病毒疫情擴散後，美國政府於29日安排專機前往武漢接回美國國務院人員與美國公民共195人，專機在加州河濱市（Riverside）馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base）降落後，接受CDC人員篩檢，原先規劃將需停留72小時至14天不等，視個人健康狀況而定，且未強制隔離。

▼美國航空。（圖／路透）

▲▼ 美國航空,American Airlines。（圖／路透）

但在疫情持續擴大之際，CDC今天宣布這195人將被強制隔離14天。

此外，美國航空今天宣布，自即日起至3月27日暫停往返中國航班，達美航空也將自2月6日至4月30日暫停所有飛中國航班。

聯合航空隨後也跟進，宣布自2月6日至3月28日全面暫停往返北京、成都與上海的航班。聯航已於1月28日暫停自2月1日至2月8日往返北京、上海、香港的部分航班。

美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）連日來多次透過推特要求美國政府祭出旅遊禁令，克魯茲（Ted Cruz）今天也發出聲明要求發布旅遊禁令。

世界衛生組織（WHO）昨天宣布，被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。美國國務院隨即升高赴中國旅遊警示至最高第4級「請勿前往」。

▼聯合航空。（圖／路透）

▲▼ 美國聯合航空,United Airlines。（圖／路透）

ET快訊
「誤會台灣人了！」陸人挺蘇貞昌口罩禁出口　點破關鍵資料：舉雙
今晨3.5度！20縣市低溫特報持續　下周「兩波鋒面接力」濕冷
快訊／武漢肺炎確診破萬人！美宣布緊急措施：曾赴中國的外國旅客
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

糾纏3年多！英國正式脫歐「終結47年歐盟成員國」　首相：這是黎明破曉時刻

聯合、達美、美國航空宣布停飛中國　美強制隔離「195名武漢包機旅客」14天

快訊／武漢肺炎疫情衝擊全球！　美股長黑、道瓊重挫603點

快訊／武漢肺炎確診破萬人！美宣布緊急措施：曾赴中國的外國旅客禁止入境

「讓台灣參加」！美參議員聯名致函WHO　促納觀察員提供防疫訊息

快訊／國務院警示升第四級「禁旅遊令」！美國航空、達美航空宣布：停飛中國

返家遇死劫！休旅車自撞釀2死　3歲女：「媽咪救我」…下秒爆炸

怕考試搞砸...大馬少年上網募資　替窮苦同學換新眼鏡

不斷更新／瑞典出現首例武漢肺炎　德國通報第6例…患者為兒童

快訊／北歐第二國！瑞典出現首例肺炎確診　患者曾去過武漢

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

韓國瑜：開學後單日需55萬片口罩 疫情若爆發...「要蓋大型收容所」

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

大膽貓奴伸手喊「give me five」下秒牠爆衝怒咬網笑翻：狂重播

糾纏3年多！英國正式脫歐「終結47年歐盟成員國」　首相：這是黎明破曉時刻

聯合、達美、美國航空宣布停飛中國　美強制隔離「195名武漢包機旅客」14天

快訊／武漢肺炎疫情衝擊全球！　美股長黑、道瓊重挫603點

快訊／武漢肺炎確診破萬人！美宣布緊急措施：曾赴中國的外國旅客禁止入境

「讓台灣參加」！美參議員聯名致函WHO　促納觀察員提供防疫訊息

快訊／國務院警示升第四級「禁旅遊令」！美國航空、達美航空宣布：停飛中國

返家遇死劫！休旅車自撞釀2死　3歲女：「媽咪救我」…下秒爆炸

怕考試搞砸...大馬少年上網募資　替窮苦同學換新眼鏡

不斷更新／瑞典出現首例武漢肺炎　德國通報第6例…患者為兒童

快訊／北歐第二國！瑞典出現首例肺炎確診　患者曾去過武漢

糾纏3年多！英國正式脫歐「終結47年歐盟成員國」　首相：這是黎明破曉時刻

國外研究：嗅覺能提升安全感！男友、寶寶體香8種味道聞了瞬間療癒

22歲正妹賽車手開「賓利Continental GT雪地版」出戰奧地利賽事

頭份群悅建築研究所「愛侶安縵」　遊艇豪宅獲國家建築金獅獎

聯合、達美、美國航空宣布停飛中國　美強制隔離「195名武漢包機旅客」14天

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！花式寵妻「更衣室熱吻」新招來了

Ean部落閣／三芝包棟旅宿木質房有超讚景觀　進門十分鐘就像回到家

今晨3.5度！20縣市低溫特報持續　下周「兩波鋒面接力」濕冷變天時間曝

夏語心柔軟度大PK　浩子全身硬梆梆遭虧只剩「抬頭的功能」

郭葉珍／從想法的交鋒看見創意與機會

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

WHO總幹事：世界應感謝中國！

快訊／美宣布緊急措施：禁止過去14天曾赴陸的外國旅客

休旅車自撞2死　3歲女：媽咪救我…下秒爆炸

新加坡增至16例　包括首位星國人

確診2例　義大利宣布進入緊急狀態

快訊／美國航空、達美宣布停飛中國

即／瑞典出現首例武漢肺炎確診

美參議員致函WHO：讓台灣參加

以色列先出手　暫停中國航班降落

憂疫情創全球　道瓊重挫603點、美股長黑

她塞按摩器出門！「異物感」突消失...但它還震動

快訊／日本第15例武漢肺炎確診　千葉縣20多歲女性

即／義大利禁中國航班　包括台灣

即／俄國證實：2例武漢肺炎確診

更多熱門

相關新聞

憂疫情創全球　道瓊重挫603點、美股長黑

憂疫情創全球　道瓊重挫603點、美股長黑

投資人擔心新冠狀病毒疫情恐創擊全球經濟成長，美股今天重挫，隨全球主要股市走弱。

快訊／美宣布緊急措施：禁止過去14天曾赴陸的外國旅客

快訊／美宣布緊急措施：禁止過去14天曾赴陸的外國旅客

美參議員致函WHO：讓台灣參加

美參議員致函WHO：讓台灣參加

快訊／美國航空、達美宣布停飛中國

快訊／美國航空、達美宣布停飛中國

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

關鍵字：

武漢肺炎美國航空達美航空

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

她打疫苗仍中衰A流　住院5天死亡

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

連續3天買無口罩！李艷秋自責「錯在相信蘇貞昌」

嬤過世汪超憂鬱　溝通完牠露燦笑

澤尻英龍華19歲開始染毒！遭求刑1年6個月

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

太妍、銀赫邀落單河成雲一起坐

大陸男主播「鏡頭前突然狂咳」新聞播一半講不出話

Kobe約定「不搭同台直升機」原因

WHO總幹事：世界應感謝中國！

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面