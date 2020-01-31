勞動部要雇主提供口罩　高嘉瑜轟：是在哈囉？刷存在感豬隊友

▲高嘉瑜。（圖／記者崔至雲攝）

記者黃巈禾／台北報導

面對武漢肺炎防疫，勞動部訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，要雇主提供一線服務人員口罩。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜認為，勞動部應先了解大型企業雇主的口罩需求，不要只是在刷存在感。

勞動部30日發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員，雇主不能禁止其配戴口罩，且雇主須擔負起提供口罩的責任，否則最高可處罰鍰30萬元。

對此，高嘉瑜31日在臉書表示，各部會防疫動起來的同時，勞動部關心勞工也是很合理，但要求「雇主負起提供口罩的責任」的同時，政府也必須擔負起提供足夠口罩供給的責任。

高嘉瑜指出，請勞動部了解一下大型企業雇主的口罩需求，要去哪買？可以大量購買嗎？可以囤積嗎？不要只是發布一個「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，就好像很認真在做事。

高嘉瑜直言，「勞動部是在哈囉」、「刷存在感的豬隊友」、「何不食肉糜」、「不是不戴是買不到」、「不是不提供是買不到」。

對於外界質疑，勞動部31日表示，指引內的共通性注意事項會用「輔導呼籲」，但針對醫療院所、醫學實驗室等高風險事業單位檢查，如違反相關規定最高可處罰鍰30萬元。

高嘉瑜在個人臉書粉專貼文留言處補充，勞動部部長許銘春向她表示，此規定只會在醫療院所強制執行並進行勞檢，其他場域是根據狀況，有「感染之虞」才戴，只會輔導勸告，不會強制執行勞檢，雇主不必擔心受罰；另外，此規定是為不良雇主禁止員工帶口罩，才規定「勞工自行要戴時，雇主不得禁止。」，基於保護勞工，相信大部份人以及好的雇主都會支持，勞動部職安署也有參加指揮中心運作，口罩荒的問題他們也知道，絕不會逼雇主去做做不到的事。