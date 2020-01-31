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LIVE／指揮中心「緊急加開1930記者會」　說明武漢肺炎最新疫情

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記者黃凱翊、嚴云岑／綜合報導

武漢肺炎延燒至今台灣共有9人確診，中央流行疫情指揮中心31日晚間7點半再次緊急召開記者會，詳細疫情內容或新措施將於記者會上說明。目前國內累計通報個案數來到829名。

▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥,疾管署副署長。（圖／記者李毓康攝）

▲疾管署31日晚間緊急召開記者會說明武漢肺炎疫情，圖為中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

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世界衛生組織（WHO）今(31)日宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」，中央流行疫情指揮中心持續統籌各部會人力及資源，加強港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，降低民眾恐慌，並重申使用口罩之正確時機，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，並提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩，全力守護國內防疫安全，確保國人健康。另於今日專家會議，專家建議一般學生無須戴口罩，如生病，請在家休息。

中央流行疫情指揮中心統計，昨(30)日國內新增102例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報838名個案，含9名確診、583名排除、239名隔離檢驗中(124名初驗陰性、其餘待檢驗)。目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。9名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中(7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果)。

指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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