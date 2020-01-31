建議捐即期防護衣、口罩到武漢！台專家「4點呼籲」：分擔苦難助人助己

▲由台灣多位專家專家於今日發起「關於新型冠狀病毒疫情，我們的呼籲記者會」。（圖／記者徐斌慎攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

截至今（31）日上午6時30分，全球罹患武漢肺炎患者共有9358例確診，造成212例死亡，其中台灣確診案例也在昨（30）日新增至第9例，民眾人人自危，也掀起一波口罩和酒精等防疫用品的搶購潮。對此，台灣多位專家學者也召開記者會，提出4點呼籲，認為台灣應「發揮大愛大悲之情懷，分擔苦難，助人助己，給予大陸人民必要的幫助。」

由曾任台大醫學院教授、立法委員的高明見醫師，現任美國密西根大學生化遺傳學博士台灣大學生物科技研究所教授楊寧蓀教授，世新大學社會發展研究所所長黃德北教授，高雄榮總台南分院精神科主治醫師蘇偉碩，新國際社會理論與實踐中心召集人林深靖等專家於今（31）日針對武漢疫情召開記者會，提出4點呼籲。

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內容提及對於武漢疫情的關注，及祈願在大陸台商及眷屬、大陸同胞能度過難關，對於第一線抗疫醫護人員也致上最高敬意。「我們呼籲台灣人民共體時艱，除了做好防疫準備之外，也能夠藉此機會表達我們的關心與善意，發揮大愛大悲之情懷，分擔苦難，助人助己，給予大陸人民必要的幫助。」

▲針對武漢肺炎疫情，多位專家於記者會上提出4點完整聲明。

台灣專家學者在記者會上提出4點完整聲明如下：

1. 由於台灣、大陸、香港、澳門四地在2003年均有防治SARS 的豐富經驗，建議召開四地共同參與的會議，讓醫療專家和防疫學者得以交換經驗，共謀良方。曾經任職於台大醫院，也曾經擔任立法委員的高明見醫師，他在17年前的SARS防治工作發揮了關鍵性的作用，我們建議由他擔任召集人，儘快召開四地防疫會議。

2. 對於在武漢第一線的醫護人員，我們表達最高敬意，也希望他們能夠獲得良好的自我防護，以利於濟世救人。就我們所知，武漢醫療院所亟需充分的連身隔離衣和醫療用口罩，而台灣各大醫院目前均有庫存，由於醫療用隔離衣和口罩均有保存期限，一旦過期，即是作廢。我們認為，救人如救火，防疫作戰刻不容緩，建議台灣各大醫院清點庫存，除了必要的存量之外，建議將即期的醫療用連身防護衣和口罩捐出，彙整後緊急送往武漢。

3. 台灣的不織布工業十分發達，在國際上居於領先地位，我們建議「臺灣區不織布工業同業公會」能夠在此緊急時刻，加強會員工廠之間的組織協作，擴大生產，以保障民間和醫療單位都能夠得到口罩和防護器材的充分供應。

4. 我們呼籲同胞們加強自我健康管理，勤洗手，多戴口罩，出外注重包溫保暖，加強周邊環境衛生；室內有空調設備者，保持室溫在攝氏20度以上，讓空氣充分流通，並積極配合各部門的防疫工作，不恐慌，不傳謠言，照顧自己，善待他人，讓疫情早日過去，讓整個社會重新獲得健康與平安。

專家們也呼籲政府，「能夠敬畏果報，勿出惡言，勿彰敵意，為兩岸之間必要物資之輸運以及防疫人員之來往，開啟方便之門，以助防疫工作之合作與進展。 為了強化防疫工作，讓疫情早日得到控制，讓眾生免除恐懼」。」