新官上任　北市勞動局長陳信瑜勞檢新光三越：企業應提供員工口罩

記者陳家祥／台北報導

由於賴香伶進軍不分區立委，台北市政府勞動局長一職由前民進黨高雄市議員陳信瑜接任。31日上任第一天，陳信瑜先是在市府和勞工團體座談，接著率隊到新光三越進行勞檢及防疫宣導。會後受訪時，陳信瑜表示，餐飲賣場的服務人員有比較高的感染可能，呼籲一定要戴上口罩。陳信瑜也喊話，企業主應戰在勞工立場保護勞工，主動提供口罩等，減輕勞工負擔。

陳信瑜說，目前職安署已訂出標準，如果真的違反規定，重則開罰3萬到30萬不等的罰鍰。陳表示，鼓勵第一線的服務人員包括企業主，先提高自我防護的管理，工作職場上的清潔消毒量體溫戴口罩，這都是必備的。

至於有基層反映買不到口罩，陳信瑜說，有收到一些勞工兄弟姊妹反映買不到口罩、價格被哄抬，所以如果可以的話也希望企業主協助一下自己的員工，不管是團購或是代購，可以負擔這些口罩的費用，「因為我相信這防疫的時間不知道要多久，當然希望趕快結束，如果是長期作戰的話，長期下來對基層的勞工兄弟姊妹也是一個很大的壓力」。

▲台北市勞動局長陳信瑜率隊勞檢。（圖／記者陳家祥攝）

至於是否規定一定要戴口罩，陳信瑜說，現在中央定調，希望務必要戴，像剛剛餐飲賣場、服務人員，他們第一線不管是自己或是對客戶來講，都有比較高的感染可能性，「我們還是呼籲一定要戴上口罩」。陳信瑜說，希望政府在口罩取得的部分要讓民眾不虞匱乏，「我也認同說台灣現自救，自救才能救人，還是希望政府要有因應作為」。

對於媒體追問除了餐飲業外，百貨業的櫃哥、櫃姐是否也要要求戴口罩，陳信瑜說，這段時間叫防疫期，不希望用勞檢手段、強制手段做防疫宣導，希望企業可以自主推動。中央也有訊息，對於自主隔離14天的勞工要有相關補助措施，「我們會配合中央步調」，也希望企業能夠站在勞工立場，畢竟勞工是資產，把勞工保護好他們才可以幫我們賺錢，經濟好國家才會好。

至於上任前一天面臨議員、性別團體抗議，陳信瑜則重申，柯文哲一直強調這是共融社會，「我們應該強調國家治理的進步能力，尊重彼此多元的聲音。」她強調，時空背景都不一樣，從民意代表的身分到現在擔任政務官，政務官就是依法行事，保障所有人在勞動權益上的平等，不管是女性男性或是未來的多元性別。

陳信瑜也舉例，台北市2年多前就已經開始推動職場友善性別相關指標，今年要開始推企業認證，而7+1指標的另外一項就是在多元性別上，要保障他們在職場工作上的平等。她也特別提到，女性工作在權益上常碰到同工不同酬的情況，甚至有懷孕歧視，「我想我會先把這些數字統計一下，未來可以一起來研擬」。

▲台北市勞動局長陳信瑜受訪。（圖／記者陳家祥攝）

