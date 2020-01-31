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一家7口6人被確診武漢肺炎！36歲女曝「公公是傳播者」：他沒有任何症狀

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲武漢新型肺炎疫情持續擴散。（圖／路透社,武漢中心醫院）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢市一名36歲的夏姓女子和丈夫育有1兒，近日因為要照顧心臟不好的公公，她便將3歲兒子留在家中讓爸媽照顧，沒想到事後卻感染武漢肺炎。據悉，夏女及其丈夫、爸媽、公婆等6人目前都被隔離。不過，夏女事後透露，病原者是先前完全沒有任何症狀的公公。

據紅星新聞報導，夏女的公公因為心臟不好，去年12月底曾在武漢協和醫院住院治療。夏女提到，一家3人平時沒有和公婆住在一起，不過近日因為公公生病，便時常和丈夫去醫院探望，期間父母也經常來家中幫忙帶孩子，所以家人之間的接觸逐漸增多。

▲一家7口6人被確診武漢肺炎！36歲女曝「公公是傳播者」：他沒有任何症狀。（圖／翻攝紅星新聞）

▲夏女一家三口。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

報導提到，夏女的公公出院回家後，婆婆就卻出現發燒、肌肉酸痛等症狀，但當時並沒有太在意，只是吃了一些感冒藥。隨後，夏女的丈夫和公公也再幾天之後感到身體不適，心臟甚至還出現酸痛感，到醫院檢查才發現，二人的肺部有不同程度的感染和病變。

又過了幾天，夏女的父母也被檢查出肺部感染，但是因為確診的試劑盒有限，所以當時他們一家人均未被確診為新型冠狀病毒肺炎。據悉，夏女及其丈夫、公婆等4人目前已在武漢市第九醫院進行隔離治療，而她的父母則在另一家醫院治療中。

▲一家7口6人被確診武漢肺炎！36歲女曝「公公是傳播者」：他沒有任何症狀。（圖／翻攝紅星新聞）

▲夏女士丈夫的檢查報告。

夏女透露，自己是6人中最後一個被感染的，「得了這個病以後，跟正常人差不多，只是感覺全身無力，且感受最明顯的就是心臟疼、心慌、心跳得特別快等，這種狀態一直都會有，而且病情還會慢慢往下發展。」

據悉，夏女及其丈夫、爸媽、公婆被確診感染武漢肺炎後，家裡的3歲孩子也被檢查出患有「右肺上葉肺炎」。不過，夏女提到，醫生說兒子精神狀態還不錯，雖然是肺炎，但還不確定是不是新型冠狀病毒肺炎，目前已住進武漢市兒童醫院。

夏女士事後回憶，認為最先被感染上病毒的應該是公公，「他沒有任何症狀，也沒有不發燒，只是乾咳幾聲。」她表示，後來才知道，她周圍也有類似情況，「最後檢測時才發現，公公其實早已感染，可能當時處在潛伏期或是一個無症狀狀態罷。」

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