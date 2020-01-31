豪奢男送女友保時捷！分手再討「價值1714萬元」31支名錶…她急喊：都是我的

▲許男提告向前女友討回價值1714萬逾元的名錶。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名許姓男子怒告前女友，指控對方擅自更換房屋門鎖，導致他無法取回放置在屋內價值1714萬餘元的31支名表，還擅自以295萬元的價格賣掉借名登記的保時捷，要求對方返還手錶以及賣車所得款項。台北地方法院審理後，判前女友應返還手錶，但免付賣車款，可上訴。

許男主張，與前女友小欣（化名）交往期間，2人同居在他購買的房屋內，孰料，小欣2015年12月間竟然擅自更換房屋門鎖，導致他無法進入，也沒有辦法取回放在屋內的私人用品，其中包括沛納海、朗格、積家、百達翡麗等高級品牌的31支男用手錶，總價值高達17,149,992元。

除此之外，許男曾因節稅考量與小欣協議，先將購入的保時捷登記在小欣的名下，沒想到對方2015年12月間竟擅自將車子以295萬元的價格賣出，讓他氣炸決定提告，要求小欣返還31支手錶及給付295萬元。

小欣則表示，那些手錶是雙方交往時，許男贈送給她，且許男2015年12月14日與另名女子結婚，早就將重要物品移放其他地方，若那些手錶是他的，不會還留在屋內；至於保時捷則是許男贈送給自己的生日禮物，車輛選配內容都是依照她的喜好來挑選確認，平時也是由她駕駛，相關稅捐及罰單亦是她在繳，她自然可以出售車輛。

▲許男與女友交往期間，曾贈送對方一輛保時捷作為禮物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台北地方法院勘驗雙方對話內容發現，小欣曾傳訊，「我要你回家來好好跟我談，談怎樣好聚好散，你把我當空氣，我只好拍手錶照片給你看，你果然有回應…」，許男則回應，「我的那些錶麻煩妳裝在木頭盒內給我，原來的錶盒也麻煩幫我整理出來給我，沒有錶盒的錶賣不掉…我需要賣掉我沒用到的東西來換取多一點的錢，我目前的資金不夠，妳的手錶你自己留下來，我不會拿妳的東西」，小欣又稱，「你的錶我從未想過佔有也不會賣掉，我只希望你回來好好跟我談…」，認定手錶不屬於小欣。

至於保時捷車輛，汽車業務證稱，當時車輛是採客製化方式，選配、交車時許男都有帶小欣一同前來，車輛內裝、顏色都是依照小欣的想法；社區保全則作證，平常都是女方在駕駛保時捷。法官認定，保時捷是許男送給小欣的禮物，判小欣僅需歸還31支手錶，不必給付295萬元。全案仍可上訴。

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