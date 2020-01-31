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H1N1後最強流感　美超過1500萬人染病8200人喪命

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▲▼美國,流感,疫苗,接踵。（圖／達志影像／美聯社）

▲超過1500萬的美國人在今年的流感季節受到感染，超過8200人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

武漢肺炎全球確診將超過萬人，全球進入緊急戒備的狀態，而此同時美國也受到了近10年來最嚴重的流感威脅，超過1500萬的美國人在今年的流感季節受到感染，14萬人因此住院治療，超過8200人喪命，根據美國疾病管制中心(CDC)公告，流感人數已經連續11周上升，並預計會在接下來幾周仍持續保持上升狀態。

根據CNN報導，多位醫師學者發出警告，認為與新的冠狀病毒相比，「可治癒的流感」讓大眾對於流感的威脅性警訊降低，天普大學路易斯坎兹醫學院的家庭與社區醫學系主任薩沃伊(Dr. Margot Savoy)表示，「正是因為大眾對於流感太過熟悉，讓危險性大幅的上升，這次流感預估的最低死亡人數可能會讓人吃驚」。

根據美國疾病管制中心的數據，每年至少有12000人死於流感，而在2017-2018的流感季節，多達61000人死亡，超過4500萬人得病，但死亡率僅0.13%遠仍低於目前武漢肺炎評估的2%。

▲第三階段公費流感疫苗開打。（圖／記者嚴云岑攝）

▲專家建議若要降低得到流感的風險，就需要「接種疫苗」。（圖／記者嚴云岑攝）

另一位明尼蘇達大學醫學院的兒科喬米洛(Nathan Chomilo)博士則說，這是他自2009年H1N1病毒爆發後，流感最嚴重的一年，在他的病患中，即使是30歲的健康成年人也因流感引起併發症被送至重症病房接受治療。其他學者也表示病毒每年都在變化，有時候流感季節的主要毒株會比往年更具毒性，這會影響被感染的人數和症狀的嚴重性，若病毒發生抗原漂變，就有可能會像2009年的H1N1病毒一樣引發大流行，因為人們缺乏免疫力，但今年的病毒目前沒有這樣的狀況。

專家建議若要降低得到流感的風險，就是要「接種疫苗」，根據美國疾病管制中心數據目前已接種至少1.73億劑流感疫苗，評估可降低60%的的人口避免流感的侵襲，而接種疫苗最大的兩個原因「保護自己也保護他人」。

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