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不斷更新／香港新增2例確診病例！　75歲老翁赴武漢染病...疑似隱瞞旅遊史曝光

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲ 武漢肺炎疫情持續向全球擴散。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴散，香港衛生署衛生防護中心昨（30）日表示，香港再多2名確診感染新型肺炎病患，計確診人數增至12人。截止今（31）日上午9點50分，中國大陸共有9711例確診病例、15,044例疑似病例、213人死亡。

另外，全球昨（30）日也陸續爆發出新疫情，義大利已確認有2名來自中國大陸的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻；南韓目前出現第7例武漢肺炎確診病例，為一名28歲男子；菲律賓國內出現第一起確診病例；美國出現首例新型冠狀病毒（武漢肺炎）人傳人案例；法國出現第6起確診病例；印度出現首起武漢肺炎確診病例；馬來西亞總數的病例已達到8例；越南新增3名確診感染新型冠狀病毒，總計5例。

【14:16】

南韓今日下午再度新增4起確診病例，確診累積個案現已來到11人。據悉，第八名患者為62歲韓籍女性，此前訪武漢，23日自仁川機場返國，直到31日被確診，與國內第七名患者都是搭乘23日晚間青島航空QW9901號航班抵達；此外，目前第9例、第10例及第11例個案詳情尚待確認。

另外，針對台灣疫情，中央流行疫情指揮中心統計，838名個案中，包含9名確診、583名排除、239名隔離檢驗中。目前9名確診個案狀況穩定，持續隔離住院，總接觸者達486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中（7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果）。

【10:30】

據港媒報導，香港昨日新增2例確診個案，為一男一女，累計達12例。據悉，其中一名37歲女子是武漢夫婦的女兒，而另一名染病的75歲男子則疑似隱瞞自己曾往中國大陸的旅遊史，且多日都只再普通內科病房接受治療。

中國大陸疫情持續暴增，武漢肺炎的確診人數從今（31）日開始截止目前，北京新增了7例，累計確診121例；湖北新增1220例、重慶新增24例、上海新增16例、遼寧新增4例、河北新增確診17例、廣西新增9例、四川新增36例、安徽新增37例、江西新增確診78例、江蘇新增確診39例、貴州新增3例、山東新增確診20例、河南新增確診74例、黑龍江新增確診16例、廣東新增確診82例、黑龍江新增確診16例、浙江新增確診109例、新疆新增確診3例、湖南新增確診55例。

【06:57】

澳洲昆士蘭衛生部於當地時間30日晚間宣布，確診第二例新冠病毒感染肺炎病例，總計9例，患者為陸籍42歲女遊客，目前病情穩定，正在接受隔離治療。

【06:54】

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在當地時間30日召開記者會宣布，已確認有2名來自中國大陸的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有與中國往來的義大利航班。

【06:34】

德國巴伐利亞州衛生部於當地時間30日宣布，確診第5例新型冠狀病毒肺炎患者。

【02:27】

美國出現首例新型冠狀病毒（武漢肺炎）人傳人案例；據悉，目前已有6起確診病例，分佈在伊利諾州、加州、亞利桑那州和華盛頓州。

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