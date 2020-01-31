一晚接診200名患者！染病女醫生曝「醫院亂象」...連「收屍」都要做

▲武漢的女醫生透露，一晚曾接診200名病患。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢一名女醫生王陽（化名）已被獨自隔離在家中第8天，她過去曾一晚接診200名病患，甚至穿著防護衣，一整夜都沒闔上眼。染病後的她透露當下種種醫院「亂象」，除了清潔工自行停工以外，連醫生、護士都必須承擔了收屍員的工作。

據新京報報導，王陽提到，22日那天，是醫院被指定為發熱患者定點收治醫院接診的第一天，「我所在的科室被改造成輸液室，那一晚上接診了200多個輸液和留院觀察的病人，而我負責處理輸液病人的各種突發情況，那是最困難的一夜。」

▲許多醫生站在第一線，除了要幫忙收屍，還有兼顧清潔工作。（圖／路透）

當天晚上，王陽穿著防護衣整夜沒睡，她表示，整間醫院都是污染區，沒有乾淨的地方，而且病人很多，根本忙不過來。據悉，到了半夜，她突然開始頭痛、喉嚨痛，原本以為是話說多了，沒想到隔天（23日）中午還出現微微發熱的症狀，甚至在之後的幾天都持續發高燒，最後被確診肺部感染。

王陽表示，「我們醫院的醫生、護士總數大約300-400人，而這次所有臨床醫護人員都投入戰鬥了。」事實上，她提到，醫院呼吸內科一直都是滿的，「我們每個科室基本上都管了病毒肺的病人，所以醫護人員有一大批都被感染。」

此外，王陽透露，現在最主要的是屍體處理的問題，「以前病人過世，醫護人員只要把儀器從病人身上撤下來就好，後續就交由殯儀館或殯葬業人員來處理，2個小時內一定會將屍體拖走，但現在這種病人殯儀館要求醫院要處理過後才收。」

▲武漢疫情爆發，女醫生染上肺炎。（圖／翻攝微信）

提起處理屍體的過程，王陽表示，「要先噴灑消毒液在屍體上，且死者的嘴裡、耳朵、肛門，以及外界相通的腔道都要用酒精棉球和紗布塞好，再用裹屍布把屍體裹兩層，最後抬進兩層密封的屍袋，再通知殯儀館。」

不過，王陽提到，處理完屍體後，並不會馬上被收走，殯儀館會集中一個時間點來收，有時候甚至到第二天才會拖走。對於這樣的「收屍」工作，她表示，醫護人員心理壓力其實非常大，「如果那天沒有男醫生的話，幾個女醫生根本都抬不動屍體，而且連死者家屬都不願意，也不敢幫忙。」

王陽無奈指出，醫生、護士除了承擔了收屍員的工作，也要自己清理環境。她提到，很多清潔阿姨是臨時員工，由於武漢肺炎疫情爆發，他們也不來工作了，「我和同事們處理這些事情真的心理防線都崩潰了。」

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