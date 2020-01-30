快訊／口罩降價了！經濟部宣布：2／1起降至6元　每日釋出260萬副

▲儘管政府保證口罩供貨無虞，但各地口罩缺貨情況依舊沒有改善。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，導致「口罩之亂」，單日超商銷量已超過以往42倍。經濟部為了讓民眾能夠持續買到口罩，避免造成供需失衡、哄抬價格及囤貨恐慌，已經採取統一徵購、調控、售價3原則。中央流行疫情指揮中心宣佈，將全面徵購國內廠商的每日製造產量，經濟部於30日召集業者統一價格，提出分配方案，並宣布2月1日開始，單片從8元降到6元，維持限購3片。

經濟部表示，中央流行疫情指揮中心統一徵購的政策，暫定會持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約為一天400萬片，後續會努力加大產能。

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400萬片的分配為140萬片提供醫療及防疫公務使用；60萬片給醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用；其餘200萬片釋出給四大超商，全台維持每人限買1至3片。

至於售價部分，經濟部說明，過年期間，由於年假期間，物流、廠商等人力成本都較平時高。以物流業者為例，緊急召回駕駛的加班費都較平日翻倍，因此定價一片8元。

目前年假已結束，經過與通路商、物流商、製造商的協調後，2月1日開始，售價會調降為每片6元。未來恢復市場正常供需後，價格就回歸市場機制決定。

經濟部也表示，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買。目前產能已恢復，每日都會穩定供貨，請民眾在購買口罩時，記得夠用就好，不要囤積。大家買得到，防疫才會更成功。

年節期間，各級縣市政府、機關團體紛紛詢問去哪買口罩，經濟部表示，自2月1日起政府統一徵購後，所有口罩一律依中央疫情指揮中心統籌，目前依據上述醫療防疫、超商、醫院內（或附近）的藥妝、藥局、醫材通路等通路分配，防疫期間，請各界體諒，依據中央指揮中心的調度購買。

▼新北市新莊一家口罩專賣店釋出口罩，民眾排隊搶購 。（圖／記者陳以昇翻攝）



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