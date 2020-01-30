空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤喊「快回家別亂跑」　影片瘋傳網讚爆

▲內蒙古有空拍機加入防疫陣線，途中拍到一名沒戴口罩的老奶奶，連忙勸說她趕緊回家。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，全球陸續傳出確診病例，但防疫人人有責，民眾出門若沒有戴口罩，可能會給其他人帶來不必要的麻煩。不過，內蒙古自治區一處村子，日前卻有一台空拍機加入防疫的陣線，途中拍到一名沒戴口罩的老奶奶，並透過廣播器對她喊話「別看了，你不戴口罩就不要出去，不要亂跑，記得趕緊回家，回家洗洗手注意一下衛生」。影片一出，立刻引發網友熱烈討論。

《人民日報》29日在微博上發布一段21秒的影片，一台空拍機照到一名沒戴口罩的老奶奶，接著一名年輕小夥子透過廣播器喊出「老奶奶別看了，這是咱們村的無人機，你不戴口罩就不要出去，不要亂跑。」聽了解釋後，可愛的老奶奶才嘿嘿一笑，乖乖回頭，聽話地朝家走去。

不過，空拍機還是不放心，繼續跟著老奶奶一邊勸說「記得趕緊回家，回家洗洗手注意一下衛生。咱們村這麼多人說你都說不過，非得派無人機過來飛你。」期間老奶奶還不時回頭望著空拍機，場面十分好笑。其實，擁有空拍機的是一名27歲的男子，他眼看著疫情持續嚴峻，於是向村委會主任，表達了可以用空拍機監控全村的人員流動和車輛出入情況。

據悉，男子每隔三個小時，就從村裡的防疫點起飛進行全村監控。他還笑說「這空拍機喊話效果還挺好，有時當面勸說，老人們未必聽，可一看這陣勢就乖乖回家了。」影片曝光後，不少網友留言大讚「這個真是太可愛了」、「奶奶笑得好開心」、「哈哈想出這個點子拿飛機飛的人也是有點可愛了」、「老奶奶這趟門沒白出，還見了回高科技」。

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