停車免錢氣候濕冷遊逛街城吸引人　大江新春連假人車潮湧現

▲大江新春連假吸引民眾消費。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節連假是百貨零售業的消費熱門檔期，桃園中壢區大江購物中心指出，年假期間因氣候濕冷，民眾前往戶外行程意願大減，紛紛選擇以商場逛街用餐為主；大江於1月25日至28日、農曆大年初一至初四全館業績較去年同期成長14.2%、成交筆數成長8.6%，早上一開店即湧入大量車潮與人潮，必須進行交通管制。

▲大江新春連假期間，湧入大量車潮與人潮，必須進行交通管制。（圖／大江提供）

大江購物中心30日表示：隨著「武漢肺炎」疫情持續升溫，發現館內配戴口罩的民眾也明顯增加，約占50%，目前大江購物中心已加強防疫措施，除了宣導第一線同仁佩戴口罩，定點也有設置乾洗手設備提供消費者使用。

中壢大江購物中心延續6000坪地下遊逛街城，集結獨家餐飲品牌魅力，成為大桃園地區「必逛、必吃」生活娛樂型地標，再加上全年停車免費的優勢之下，消費客層已擴及台北、新北、新竹縣市等外縣市。

春節期間民眾領有年終紅包出手消費相對大方，尤其1月25日起、大年初一開始天氣溫明顯轉為濕冷，民眾前往戶外行程意願略減，所以紛紛選擇以商場逛街用餐為主，該中心早上11點開店開始，即湧現大量車潮與人潮，不到一小時即開始進行周邊交通管制，車潮一度回堵有一公里之長，今年春節期間氣候與去年的艷陽高溫完全不同，因此帶動禦寒厚重衣物的銷售量，

大江購物中心副總經理何旭魁表示、於1月25日至28日、農曆大年初一至初四全館業績較去年同期成長14.2%、成交筆數成長8.6%，接下來春節連假後、二月份的業績表現可能因為天氣變化受影響，後續值得觀察。

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