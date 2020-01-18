他被逼脫褲「穿黑絲跳舞」！公司羞辱懲罰業績差員工　上司還瘋狂錄影

▲公司羞辱懲罰業績差員工，男業務被逼脫褲「穿黑絲跳舞」。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸浙江省紹興市一名高姓男子投訴，自己任職的公司日前制定了一項獎懲規定，對於業績不合格的業務，必須接受相應的懲罰，他因此被上司要求「脫掉褲子，穿上女式絲襪跳舞，而且還要被旁人錄影」，他拒絕後便立刻遭公司開除。遭投訴的公司負責人反駁指控並解釋，高男是因為不適任工作才會被開除。

綜合大陸媒體報導，高男在紹興一間安防科技公司擔任業務，前一陣子公司制定了一項獎懲規定，對於業績合格的業務有獎勵，不合格則必須接受懲罰。他因為在考核不合格，就遭上司要求「要脫到只剩下短褲，穿上黑色絲襪在公司裡面跳舞，屆時他們還可能要拍影片。」

高男提供的影片可以看見，願意接受懲罰的員工穿著黑絲襪，在鏡頭前怪異的扭動肢體，同時也能聽見拍攝者在指揮被懲罰員工做出各種動作，現場還有許多女性在旁邊圍觀並發出笑聲。他表示，自己真的無法接受這種懲罰，所以當下就直接拒絕了上司的要求，結果回家後就收到被開除的消息。

▲公司負責人表示，高男是因為不適任工作才被開除。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

安防科技公司負責人則表示，高男指控的跳舞懲罰事件他並不知情，至於對方為什麼被開除，原因是高男並不適任這一份工作，而且對方被開除後還帶家屬來討說法，這些行為已經嚴重影響其他員工的正常工作，公司未來將通過法律途徑解決相關問題。

雙方事後進行協商，高男詢問律師後表示，自己遭到公司非法開除，公司除了要依照合約上面的金額，支付給他1年1個月的工資外，公司的年終獎金也應該照常發給他。安防科技公司負責人則回應，他會把高男提出的要求向總公司匯報，公司討論後會立刻給高男一個回答。