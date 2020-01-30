疫情效應信義區人潮大減20%　區域百貨HOLD住業績小成長

▲2020年春節地方百貨人潮增加，較不受武漢疫情效應影響。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年休假期間武漢肺炎疫情升高，讓民眾前往熱鬧人潮的意願降低，信義區首當其衝，原是觀光客會本地客逛街走春必到之處，卻因疫情狀況升高，導致春節假期後半人潮大減20%，反而是以區域性、本地客為主的百貨如遠百、環球購物中心或大江購物中心，業績則有小幅成長。

今年鼠年春節放假7天，加上初二開始出現下雨、低溫等天氣因素，本應是百貨公司人潮帶旺的元素，但隨著武漢肺炎在台出現部分案例，疫情效應升溫，民眾出門聚餐、走春團聚意願降低，成為最大變數，甚至可能影響後續檔期。

信義區在疫情話題增溫下，參觀人潮下滑平均20%，據悉該區域百貨春節業績也較去年同檔期衰退10%至20%，但針對較多本地客的區域性百貨，春節檔期則有小幅成長。

遠百分析，受惠福袋抽汽車與強檔賀歲片帶動，遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百因電影院人潮帶動，加上台南、高雄與東部花蓮則有返鄉人潮，相對比平常假日增加3成，也進一步帶動餐飲業績。尤其農曆年節有環狀線及天候等利多助攻，板橋大遠百整體業績相比去年成長3%。

Global Mall也表示，全台7店春節祭出福袋、燈籠海、福蛋機，加上滿額贈、GMpay點數4倍送促銷，且多達250場應景活動，吸引返鄉出遊人潮加上濕冷天氣，相較去年農曆春節同期人潮成長近3%，業績成長超過7%。

大江購物中心也出現大年初一開店不到一小時，即進入交通管制狀態，連假期間氣候溫度明顯轉為濕冷，民眾前往戶外行程意願略減，所以紛紛選擇以商場逛街用餐為主，農曆大年初一至初四全館業績較去年同期成長14.2%、成交筆數成長8.6%。