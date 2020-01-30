武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐

▲疾管署防疫醫師黃婉婷。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎今（30）日再新增一名確診個案，為中部40多歲女性，遭從武漢回台的丈夫傳染，但丈夫發病到痊癒期間，只有咳嗽、流鼻水症狀，並未發燒，就診僅被診斷為一般感冒，直到太太確診後，才被回推為武漢肺炎輕症。醫師表示，武漢肺炎輕症與感冒、流感很難就症狀區分，只能以旅遊史及接觸史幫助判斷。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，新型冠狀病毒患者若出現發燒症狀，傳染力較高，每個人的傳染力在1.4人至2.6人之間，但輕症患者傳染力低，平均每人只會感染1人以下，且不會持續傳播。

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▲武漢肺炎輕症與流感輕症很像，關鍵在於旅遊史。（圖／記者陳詩璧製表）

黃婉婷提到，新型冠狀病毒輕症，可謂流感輕症與一般感冒的綜合症狀，成年人感染一般感冒不太會發燒，只有打噴嚏、喉嚨鼻子癢，且持續數天；流感輕症則會有發燒與全身性症狀，可能有全身痠痛、疲累以及昏睡等。武漢肺炎很難單純與流感和感冒做區分，只能以旅遊及接觸史幫助判斷。

中央流行疫情指揮中心統計，29日國內新增109例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報730名個案，含9名確診、482名排除、239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗）。目前9名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。其餘8名確診個案接觸者總計486人，其中29人有症狀已通報，17例二採陰性、12例檢驗中（7例二採檢驗、5例尚無檢驗結果）。

指揮中心再次呼籲，春節假期即將結束，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 （或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。