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台灣「亂傳錄音檔」首例！傳「武漢肺炎在林口長庚」　刑事局逮2網友

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▲有網友發布武漢肺炎在林口長庚的不實訊息遭警方傳喚到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有網友發布武漢肺炎在林口長庚的不實訊息遭警方傳喚到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來武漢肺炎疫情爆發，居然有民眾用錄音檔透過手機通訊軟體謠傳：「北區某醫療院所因收治新型冠狀病毒感染之肺炎病例已封院之不實訊息」引起行政院及疾管局等主管機關重視，由於政府認為這些不實言論有觸犯《傳染病防治法》第63條散播疫情謠言等相關規定，可處新台幣300萬元以下罰金，刑事局日前接到衛服部發公文告發，警方23日傳喚2名涉案網友到案說明並依法移送檢方偵辦。

▲有網友發布武漢肺炎在林口長庚的不實訊息遭警方傳喚到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有網友發布武漢肺炎在林口長庚的不實訊息遭警方傳喚到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，鎖定涉嫌上網發佈疫情假消息的何姓男子、高姓女子涉嫌在臉書、手機LINE軟體分別以文字、語音訊息傳播假疫情：「武漢肺炎在林口長庚」「中國大陸新型冠狀病毒林口長庚疑似有2病例、目前實施管制、進去都要戴口罩」網友未經查證，且附上一段疑似到林口長庚就醫男子的錄音，結果引起網友爭相轉傳，政府認定有造成不實疫情散佈、製造群眾恐慌的行為所以提告。

刑事局已於1月23日上周四傳喚2名網友到案說明，到案民眾坦承有在網路散播疫情訊息，但否認造謠，警方訊後依傳然病防治法移送檢方偵辦，警方強調會在溯源追查其他散佈不實消息者到案。

刑事局呼籲民眾不要隨意製造、散布或轉傳涉及武漢肺炎疫情之不實、未經查證之訊息，警方可依法速查嚴辦。警方也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容。

警方並建議民眾可加入衛生福利部疾管署「 疾管家」官方LINE帳號，可接收最新的防疫資訊、避免造謠造成第一線防疫人員困擾，全民共同防禦新型冠狀病毒感染之肺炎可能帶來之危害。

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