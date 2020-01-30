過年吃團圓飯！武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸畫面曝光

▲過年期間，童昱升只能透過視訊與妻兒見面。（圖／翻攝自封面新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型冠狀肺炎持續擴散，導致過年期間幾家歡樂幾家愁。由於疫情越來越嚴重，湖北省武漢市的女子餘彬（化名）21日帶著兒子到四川成都，並自我通報進行隔離。據悉，他的丈夫是一名警察，必須與同事輪流職守，27日早上回家後，因為怕傳染給家人，便坐在家門口的樓梯間，用免洗碗筷吃完餃子後轉身離開，畫面相當心酸。

綜合陸媒報導，餘彬21日帶著兒子從湖北老家輾轉襄陽、漢中、廣元多地，一路上選擇人少的交通工具，逃回了成都，並主動聯繫社區登記，開始留在家中的自我隔離。

據悉，餘彬的丈夫童昱升是一名警察，只有一到特殊節日就必須值守。為了與人團聚，童昱升幾乎沒有休息，回到成都家已經是半夜，第二天一大早又要轉到四川成都的單位內工作。

▲由於過年期間，加上武漢疫情爆發，童昱升幾乎每天都必須值守。

直到23日，得知武漢封城的消息，餘彬意識到這場疫情的嚴重性，隔天便和兒子待在家中不出門，甚至一天量三次體溫，並記錄在表格上。她提到，「在湖北老家時，我們也幾乎沒出門，一路上也是戴著口罩做好防護措施的，我和兒子身體狀況都很正常。」

丈夫童昱升表示，疫情無聲無息，除了做好個人防護一點辦法都沒有，「但我可以用我的專業知識進行評估、拆除，實在是無法拆除的，可以申請援助或者撤離。」自疫情爆發以來，他的吃、住都在單位內，和其他同事一起展開安全排查、卡點盤查和隔離點值守等工作。

雖然公司離家很近，但童昱升卻不回家，想兒子時就拿出手機跟兒子視訊，或打電話問候妻子。他提到，過年期間一直沒有好好吃團圓飯，直到27日早上才回家，「我當時自帶了一次性的碗，並要妻子幫我準備一雙免洗筷及餃子。」

▲童昱升叫妻子先將餃子準備好。

隨後，童昱升掏出鑰匙開門，從門縫將碗放進去，再等妻子裝完餃子後遞出來。據悉，他當時坐在樓梯間，堅持不進門，也拒絕了妻子遞來的凳子，「我個人倒是無所謂，主要是怕自己去了隔離區，把病毒帶給他們。」妻子餘彬事後也表示，雖然當時覺得很心疼，但「這就是他作為一名警察該做的，職責所在」。

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