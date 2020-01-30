　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

過年吃團圓飯！武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸畫面曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲過年吃團圓飯！武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸畫面曝光。（圖／翻攝自封面新聞）

▲過年期間，童昱升只能透過視訊與妻兒見面。（圖／翻攝自封面新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型冠狀肺炎持續擴散，導致過年期間幾家歡樂幾家愁。由於疫情越來越嚴重，湖北省武漢市的女子餘彬（化名）21日帶著兒子到四川成都，並自我通報進行隔離。據悉，他的丈夫是一名警察，必須與同事輪流職守，27日早上回家後，因為怕傳染給家人，便坐在家門口的樓梯間，用免洗碗筷吃完餃子後轉身離開，畫面相當心酸。

綜合陸媒報導，餘彬21日帶著兒子從湖北老家輾轉襄陽、漢中、廣元多地，一路上選擇人少的交通工具，逃回了成都，並主動聯繫社區登記，開始留在家中的自我隔離。

據悉，餘彬的丈夫童昱升是一名警察，只有一到特殊節日就必須值守。為了與人團聚，童昱升幾乎沒有休息，回到成都家已經是半夜，第二天一大早又要轉到四川成都的單位內工作。

▲過年吃團圓飯！武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸畫面曝光。（圖／翻攝自封面新聞）

▲由於過年期間，加上武漢疫情爆發，童昱升幾乎每天都必須值守。

直到23日，得知武漢封城的消息，餘彬意識到這場疫情的嚴重性，隔天便和兒子待在家中不出門，甚至一天量三次體溫，並記錄在表格上。她提到，「在湖北老家時，我們也幾乎沒出門，一路上也是戴著口罩做好防護措施的，我和兒子身體狀況都很正常。」

丈夫童昱升表示，疫情無聲無息，除了做好個人防護一點辦法都沒有，「但我可以用我的專業知識進行評估、拆除，實在是無法拆除的，可以申請援助或者撤離。」自疫情爆發以來，他的吃、住都在單位內，和其他同事一起展開安全排查、卡點盤查和隔離點值守等工作。

雖然公司離家很近，但童昱升卻不回家，想兒子時就拿出手機跟兒子視訊，或打電話問候妻子。他提到，過年期間一直沒有好好吃團圓飯，直到27日早上才回家，「我當時自帶了一次性的碗，並要妻子幫我準備一雙免洗筷及餃子。」

▲過年吃團圓飯！武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸畫面曝光。（圖／翻攝自封面新聞）

▲童昱升叫妻子先將餃子準備好。

隨後，童昱升掏出鑰匙開門，從門縫將碗放進去，再等妻子裝完餃子後遞出來。據悉，他當時坐在樓梯間，堅持不進門，也拒絕了妻子遞來的凳子，「我個人倒是無所謂，主要是怕自己去了隔離區，把病毒帶給他們。」妻子餘彬事後也表示，雖然當時覺得很心疼，但「這就是他作為一名警察該做的，職責所在」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
過年吃團圓飯！武漢男怕傳染妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸
武漢肺炎輕症難區分！超像「流感+感冒」　判定關鍵出爐
快訊／忠孝東路驚傳男子上吊輕生亡　警調監視器封鎖現場！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

40歲女員工懷孕…老闆逼離職「不然不會有好日子過」！她氣炸怒告對方獲賠

柏克萊高材生留武漢堅守女友與愛狗　兩天遛一次狗：如果離開就是不忠

陸生不滿「來台先關14天」　陸委會：考量防疫「都當自己孩子！」

防護服僅剩6件！四川醫護人員DIY...用文件袋自製「防護面屏」

華聞快遞／哈爾濱儲備蔬菜300噸投放市場　低於市場均價超過20%

發高燒一個月！19歲女「燒壞腦」...連大小便都不能自理　被祖母囚禁10年

收完快洗手！陸國家郵政局：武漢來的正常快件不用拒收

過年吃團圓飯！武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸畫面曝光

澳門防堵武漢肺炎「延期復課」　籲陸生「自我居家觀察」

400台人困武漢求回家　陸委會：小孩、老人、慢性病患者最急迫

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

兩女演員神配音迪士尼壞人音樂劇　「分飾五角」唱出靠北公主心聲！！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

怕著涼！喵皇花椰菜上「蒸屁屁」　尾巴狂甩嚇壞網：母湯喔

武漢肺炎再升溫...全台瘋搶口罩 蘇貞昌呼籲：不要囤積或送國外！

Kobe找到了！墜機9人遺體全尋獲　直升機撞山墜毀「可能濃霧中迷航」

40歲女員工懷孕…老闆逼離職「不然不會有好日子過」！她氣炸怒告對方獲賠

柏克萊高材生留武漢堅守女友與愛狗　兩天遛一次狗：如果離開就是不忠

陸生不滿「來台先關14天」　陸委會：考量防疫「都當自己孩子！」

防護服僅剩6件！四川醫護人員DIY...用文件袋自製「防護面屏」

華聞快遞／哈爾濱儲備蔬菜300噸投放市場　低於市場均價超過20%

發高燒一個月！19歲女「燒壞腦」...連大小便都不能自理　被祖母囚禁10年

收完快洗手！陸國家郵政局：武漢來的正常快件不用拒收

過年吃團圓飯！武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走　心酸畫面曝光

澳門防堵武漢肺炎「延期復課」　籲陸生「自我居家觀察」

400台人困武漢求回家　陸委會：小孩、老人、慢性病患者最急迫

光頭阿伯想抽菸「身上沒錢」　毆打超商店員搶走…3包進口菸

迪麗熱巴《枕上書》翩翩起舞太美！東華帝君噴射「寵溺眼神」　

阿里山眠月線傳登山意外　女摔落6米高鐵橋送醫急救

台商、企業捐贈武漢做愛心　中國大陸可享受抵稅的權益

吃薯條也能玩心理測驗！沾番茄醬方式看個性　第一種人易受騙

40歲女員工懷孕…老闆逼離職「不然不會有好日子過」！她氣炸怒告對方獲賠

對打前「用大拇指摸鼻」原來有病因！　李小龍用32年寫下傳奇人生

快訊／日本發現2名「無症狀」武漢肺炎患者　中國境外首例！

814個魔術方塊　魔術師重現Kobe英姿

阿基師用「4杯珍奶」小預算餵飽彰化劉氏百人大家族

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

武漢肺炎患者抗病過程曝！

單親父發燒被隔離...17歲腦癱兒獨自在家去世

陸生po抗議信　要求教育部道歉

武漢男怕傳染給妻兒...樓梯間吃完餃子就走

沒錢治武漢肺炎　孕婦僅12天病逝

武漢肺炎疫情轉折？前中醫總指揮說話

陸一線醫護帶尿布上班　睡姿照瘋傳

撬開保險箱！他只拿116萬：做壞人不能太絕

西藏首例確診！陸7736例已死170人

北京確診111例　疫情進入擴散期

海帶為什麼要打結？　營養師揭露「2功用」

陸援鄂團隊抵達武漢　專家：2/6前都是關鍵

更／港增至10例！感染者同乘系統上線

湖北「暴增1032名」新型肺炎病患

更多熱門

相關新聞

3國銀在武漢設分行　金管會要求有確診要通報

3國銀在武漢設分行　金管會要求有確診要通報

武漢肺炎疫情延燒，金管會今（30）日表示，目前土銀、台企銀、富邦華一銀行在武漢設有分支機構，共有17名台籍員工，其中有3名在台灣，將視疫情狀況返回大陸，目前已要求銀行在全球分支機構員工若有確診，或是變更辦公方式，都須向金管會即時通報。

囤積哄抬醫療用品散播不實疫情南檢嚴辦

囤積哄抬醫療用品散播不實疫情南檢嚴辦

陸生不滿「關14天」　陸委會：當自己孩子

陸生不滿「關14天」　陸委會：當自己孩子

台達電武漢分公司2月14日復工

台達電武漢分公司2月14日復工

400台人困武漢求回家　小孩、老人最急迫！

400台人困武漢求回家　小孩、老人最急迫！

關鍵字：

武漢疫情肺炎過年

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 高以翔 口罩 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪崩潰：恨吧，我全家暴斃你最開心！

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

台灣首例　1家8人裝憂鬱詐保6千萬元

范瑋琪「開工能多生產口罩給我們同胞嗎」

范瑋琪：日本都捐1000萬個口罩了！網揪「2錯誤」

范瑋琪「高雄氣爆捐300萬全被忘了」！

汪小菲「買1萬個口罩」秒現2暖舉

焦糖哥哥爆「狗官真相照」！

演奏會看一半被叫上台　一看竟是鐵肺天后

台灣被排除成防疫漏洞？WHO最新回應

范瑋琪再PO「全灰圖」：Goodbye！

范瑋琪被罵的10理由！專家點破盲點

屋馬決心防疫　體溫異常者「不服務」

英女王婚前早答應放哈利自由！梅根「想要皇室封號」拒絕

被當金芭黎舞小姐　正妹氣炸提告

更多

最夯影音

更多
馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助
解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

陸客被禁止入境睡機場崩潰落淚　他批台「違背人權」要教育部道歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面