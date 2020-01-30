搶不到口罩！疾管署向國際收購　經濟部協調價格「一片低於8塊」

▲民眾搶買口罩。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎侵台，台灣鬧出「口罩荒」，民眾紛紛抱怨買不到口罩。對此，衛福部部長陳時中表示，台灣一直是口罩進口國，目前一直有向國際間收購。而在口罩價格方面，經濟部則指出，現在是一片8塊錢，現在有在協調價格，會了解相關成本，給廠商合法的利潤後公布價格，甚至可能會低於8塊錢。

陳時中指出，台灣目前口罩量是夠的，前陣子釋出的4,500萬片是因應過年期間生產和物流業量能下降的空窗期才釋出，方便民眾購買，但這段時間有民眾一次購買太多，才會導致口罩荒，因此開始限制民眾購買數量，公平會每天都會派人稽查，不能有囤積和高價銷售，一旦有違法就會移送法辦。

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陳時中進一步指出，現在大概有9成民眾已經開始戴口罩，開工後大家也不斷搶購，所以現在才會做整體徵用（一級醫療、二級外科口罩），限制民眾購買數量，主要就是要避免價格上升，接下來第一線公務使用如警察、檢疫、醫療單位同仁都已分配，商務上使用由經濟部分配。而對於民眾搶買口罩，他也呼籲「不要看到影子空開槍，以免到時候等到敵人來連子彈都沒有了。」

為國內口罩需求合理配置，明日起全數徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬片，由指揮中心分配，提供民生需求（每天約釋出260萬片）及醫療或公務防疫及儲備需求（每天約140萬片）。

而民生需求由超商、藥妝、藥局、醫材等通路提供，釋出口罩將延續每人一次限買1至3片，暫定至2月15日止，並呼籲健康民眾不需一律戴口罩，要優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，有呼吸道症狀、有慢性病者外出和在擁擠通風不良處都建議戴口罩。

另外，中央疫情指揮中心今公布第九例確診病例，1月27日發病，28日就診，經檢驗於今（30）日確診；案夫在武漢工作，於1月12日返台後出現咳嗽及流鼻水症狀，研判個案應屬家庭群聚，目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。