罕見第9例！夫從武漢回台咳嗽流鼻水屬漏網輕症　妻接觸確診武漢肺炎

▲中央流行疫情中心監測應變官莊人祥。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎台灣確診個案來到第9例，為在中部工作的40餘歲女性，其丈夫曾在武漢工作，1月12日返台後出現咳嗽、流鼻水症狀，但未發燒，1月22日曾就醫，被診斷為一般感冒，但太太隨後先出現症狀並確診。中央疫情指揮中心表示，由於該名個案曾就醫，屬武漢肺炎輕症，目前康復，卻傳染給太太，將他居家隔離，疾管署會把他視為確診個案進行接觸者追蹤，接下來「絕對採高規格處理」。

中央疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，第9例確診個案於1月27日發病，28日就診，經檢驗於今（30）日確診；案夫在武漢工作，於1月12日返台後出現咳嗽及流鼻水症狀，研判個案應屬家庭群聚，目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

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疾管署防疫醫師黃婉婷表示，該名個案的丈夫在太太確診時已痊癒，現已不具傳染力，同住家人、老家親友以及在武漢接觸者約10人，目前皆無症狀。

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃軍瑋攝）

黃婉婷表示，第9名個案就醫時有配戴口罩，應該不會有接觸者問題，但先生發病日就醫，可能會有接觸者，需要做個別評估，會視同確診個案進行高規格處理，但目前接觸者人數仍在調查中。

目前武漢肺炎共計9名確診個案，狀況穩定，仍持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。出院標準為連續採檢2套病毒皆為陰性，黃婉婷表示，首例確診的55歲女台商只有首次是驗到陰性，且仍需使用輕微氧氣，還是有醫療需求，距離出院可能還需要一段時間。