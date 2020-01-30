收完快洗手！陸國家郵政局：武漢來的正常快件不用拒收

▲武漢肺炎。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

針對武漢肺炎疫情，大陸國家郵政局市場監管司副司長侯延波30日表示，除了基本的必須的生活用品，盡可能減少進出武漢的快遞需求，病毒通過快件傳播的風險極低，請大家不用擔心，正常的快件不用拒收，同時也提示民眾，收完快件請及時洗手。

根據《央視新聞》客戶端，侯延波30日在大陸國家衛健委新聞發佈會上表示，大陸國家郵政局組織全力保障對武漢等重點地區應急救援物資和人民群眾日常基本生活物資的運輸和寄遞。

他表示，目前，各地快遞員，特別是武漢地區的快遞員，正在加班加點為大家服務，工作壓力和強度都很大，在此呼籲廣大消費者，在疫情防控期間，除了基本的必須的生活用品，盡可能減少進出武漢的快遞需求，讓更多的寄遞資源能夠服務於疫情防控的需要。

關於武漢來的快件能否安全接收的問題，大陸國家郵政局要求郵政和快遞企業嚴格落實對郵件、快件、運輸車輛、生產作業場所的消毒、通風等措施，嚴格落實安全查驗的制度，嚴禁收寄野生動物。

於此之前，大陸國家郵政局21日指出，啟動「Ⅱ級應急響應」，要保障寄遞物流服務不中斷，並建立寄遞服務不中斷保障機制，制定從湖北寄出包裹的安全防控方案，加強從業人員健康防控，「確保郵遞員和快遞小哥在投遞過程中的健康安全。」

►確保快遞小哥安全 陸國家郵政局：制定湖北寄出包裹防控方案

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