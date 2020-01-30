快訊／上海新增武漢肺炎確診11例　累計達112例

▲上海。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

2020年1月30日0—12時，上海市排除疑似病例28例；新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例11例，其中外地來滬人員3例，上海市常住人口8例。目前，102例病情平穩，4例病情危重，5例治愈出院，1例死亡。已累計排除173例疑似病例，尚有199例疑似病例正在排查中。

根據《央視新聞》客戶端，截至1月30日12時，上海市累計發現確診病例112例，其中，男性60例，女性52例；年齡最大88歲，最小7歲；78例有湖北居住或旅行史，1例有廣東旅行史並曾食用野生動物，31例有相關確診病例接觸史，2例無湖北接觸史；外地來滬人員51例，上海市常住人員61例。

根據上海市衛健委，截至1月29日24時，上海市累計發現確診病例101例，其中，男性54例，女性47例；年齡最大88歲，最小7歲；76例有湖北居住或旅行史，1例有廣東旅行史並曾食用野生動物，22例有相關確診病例接觸史，2例無湖北接觸史；外地來滬人員48例，本市常住人員53例。

目前91例病情平穩，4例病情危重，5例治愈出院，1例死亡。已累計排除145例疑似病例，尚有180例疑似病例正在排查中。

上海於本月20日出現首例武漢肺炎確診病例，針對疫情延燒，上海市政府28日宣佈，市區域內各類企業不早於2月9日24時前復工、各級各類學校（高校、中小學、中職學校、幼兒園、托兒所等）2月17日前不開學，具體開學時間，將視相關疫情防控情況，經科學評估後確定，一旦確定，將提前向社會公佈。

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