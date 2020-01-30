武漢肺炎上海確診人數「10天內破百」！年紀最小7歲

▲上海。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，直到本月29日24時，上海確診病例達到101例，突破百例。根據上海衛健委，其中男性54例，女性47例；年齡最大88歲，最小7歲；76例有湖北居住或旅行史，1例有廣東旅行史並曾食用野生動物，22例有相關確診病例接觸史，2例無湖北接觸史。

上海衛健委30日最新數據顯示，29日12—24時，上海市新增新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例。其中，外地來滬人員1例，該市常住人口4例。

在目前累計的確診病例中，2例無湖北接觸史；外地來滬人員48例，該市常住人員53例。此外，目前91例病情平穩，4例病情危重，5例治愈出院，1例死亡。已累計排除145例疑似病例，尚有180例疑似病例正在排查中。

上海於本月20日出現首例武漢肺炎確診病例，針對疫情延燒，上海市政府28日宣佈，市區域內各類企業不早於2月9日24時前復工、各級各類學校（高校、中小學、中職學校、幼兒園、托兒所等）2月17日前不開學，具體開學時間，將視相關疫情防控情況，經科學評估後確定，一旦確定，將提前向社會公佈。

針對確因工作需要近期返滬的人員，各相關部門和所在單位要加強檢疫查驗和健康防護，所在單位要及時報告相關信息，對來自或去過疫情重點地區的人員一律嚴格落實醫學觀察、隔離等措施，做到全覆蓋。

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