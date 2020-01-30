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疫情通報晚了？　曾光：我兩次去武漢的感覺就不一樣

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▲▼ ▲▼武漢肺炎,武漢6天蓋出醫院,6天醫院,武漢版「小湯山醫院」定名火神山醫院。（圖／新華網）

▲武漢緊急興建火神山醫院。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／台北報導

武漢疫情通報晚不晚，從封城以來一直受到大陸網友的質疑。中國疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，能夠理解大家對疫情通報「盡善盡美」的要求，但「它不暴露出來你怎麼判斷呢？我兩次去武漢的感覺就不一樣」，只能根據病毒的表現和發展去做判斷。

曾光指出，專家們對於這個未知病毒的瞭解是「日新月異」的，根據病毒發展，不斷調整認識，也不斷否定自己，這是個真實的過程。如果都能做到這一點很不容易。

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

曾光同時表示，武漢此次面對疫情行動有些慢，主要是科學認識的問題，但也不排除一些決策上的猶豫，對自己是不是自信。他說，「公共衛生工作要兼顧到社會正常運轉，做最大程度防範，及時發現病人及時隔離，在動態中解決問題。」

曾光表示，目前多地出現感染病例增長的情況不可怕，就怕不報告，而且還要鼓勵報告，出現三代病例但「只要戰線清楚，迅速控制都是好的，都應該表揚」，使疫情公開化，發現疫情和控制疫情連為一體，這樣它才會迅速被控制，「我們不怕三代、四代，關鍵就是控制。」

另外，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟做客央視《新聞1+1》欄目，分析了當天新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控情況。對於28日的確診人數出現了大量增長的問題，她認為「感染人數的增加在我們預期當中」，因為前段時間，從武漢輸出到各省的二代甚至三代的傳播者潛伏期漸漸過去，進入發病期，因此，現在應該是發病的高峰期。

▼武漢封城前，武漢機場對進出旅客實施體溫測量。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2020/01/21，武漢封城前，武漢機場對進出旅客實施體溫測量。（圖／達志影像／美聯社）

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