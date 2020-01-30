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沈富雄：台灣口罩生產餘額應免費運往湖北、上海

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▲現在人人搶買口罩。（圖／記者周亭瑋攝）

▲武漢肺炎掀起口罩之亂。（圖／記者周亭瑋攝）

記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎爆發掀起台灣「口罩之亂」，行政院長蘇貞昌表示口罩數量足夠，呼籲國人勿恐慌。對此，前立委沈富雄以醫師的角度，30日在臉書提出10點對武漢肺炎病毒的研判，並指出，若國內口罩供應足夠，餘額應可運往大陸湖北等地。

沈富雄表示，「天地不仁」從來不適用於病毒傳染病學。

沈富雄認為：第一，武漢肺炎病毒（2019-nCoV）的傳染力比SARS強，但病情比SARS輕 ,死亡率更比SARS低，這是最好的搭配，周遭多數人在無症狀或輕症後立刻產生抗體，加上病毒本身的毒性（Virulence）快速遞減，在看似人力已無法完全阻斷傳染路徑時，上天已經在薄懲嗜食野味的萬惡人類後，馬上展現它「神愛世人」的慈祥面目。

第二，確診率偏低，武漢一地的感染人可能以100000人計，否則不可能散布全中國及海外如此多國家。

第三，無症狀及輕症患者多，他們身上的病毒仍會傳染，但傳染力相對低，病情更低。

第四，除武漢外，鄰近省份及重要都市如河南、重慶一定有「小武漢」，但傳染力及病情都不如武漢，迄今國外的個案沒有來自武漢以外的城市，是一個大謎團。

第五，武漢肺炎的死亡率及病情比SARS肺炎輕，收治病人的醫院雖然嚴陣以待，但沒有當年台大、和平醫院的如臨大敵。

第六，病毒經第一次人傳人後，理論上可以第二次再傳人，但毒性應已大為降低。

第七，武漢一地的流行病學樣態迄今諱莫如深，是否有社區感染？應及早公諸於世，尤其是通報給WHO。

第八，潛伏期短，武漢一地一定有外人無從得知的特殊狀況，否則，海外各國的感染狀況與武漢兜不攏。

第九，台灣相對安全，禦敵從嚴，但不要慌！是一隻小黑天鵝而已！

第十，所有台灣的口罩生產線應日夜加工，滿足國人排隊搶購的初步高潮後，餘額應全數免費運往湖北、河南、湖南、四川、深圳及上海。

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