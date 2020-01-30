觀光紓困五大重點出爐！交通部擬以「補貼、減稅、融資」救觀光業

▲因應武漢肺炎，華航飛武漢航班取消。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

因應武漢肺炎疫情，交通部長林佳龍今日下午將與觀光業者會面，擬將提出「紓困」與「振興」兩方案，並以紓困優先。據了解，紓困草案包括補貼旅行社損失、協調公股行庫成立紓困貸款專案、推動旅館地價稅租稅優惠、協調航空公司減免手續費。另截至今日凌晨為止，在台陸客約還有2000餘人。

武漢肺炎疫情延燒，台灣觀光產業遭逢陸客限制入境、台旅行團赴陸亦受限的雙重衝擊，加上秋冬國旅補助將截止，恐面臨嚴峻困境。據悉，交通部長林佳龍指示，年後將以最快速度提出包括減稅、融資、比照SARS期間補貼受疫情影響之部分損失等方案。

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▲旅客搭機多戴口罩防疫。（圖／記者李宜秦攝）。

據了解，紓困草案有五大重點，包括第一，接待陸客旅遊團的旅遊業者，因配合政府協調提前離境，衍生額外費用，以及因暫停出團至中國大陸旅遊，觀光局將研議補貼部分損失。

第二，協助旅行業者營運周轉利息補助、觀光旅館及旅館業者融資，提高信貸額度並減收手續費，另研議協調公股行庫成立紓困貸款專案，事先協調排除障礙，盡速放款。

第三，推動觀光旅館及旅館地價稅一定期限之租稅優惠，地方政府稅損，則研議透過中央調整統籌分配款比例方式，對配合推動觀光政策之縣市政府予以實質補助。另評估透過立法程序比照2002至2003年SARS期間的營業稅與所得稅減收。

▲交通部擬協調航空公司，配合退票或展延出團日期，並減免退票手續費或沒收訂金等。（圖／記者李宜秦攝）

第四，協調航空公司就中國大陸鄰近地區航班，配合退票或展延出團日期，並減免退票手續費或沒收訂金等。

第五，整合跨部會資源推動小鎮、山脈旅遊之周邊基礎建設。另為促進旅行業發展，將結合相關部會研提出在職員工培訓補助。

另外截至今日凌晨為止，在台陸客人數仍有2000餘人，交通部正全力協調航班，希望能於月底讓陸客全數離境。