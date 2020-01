武漢疫情全球7808例　美國CDC團隊已獲邀赴陸協助

▲美方已派專家協助防疫。(圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

WHO幹事長譚德塞日前提到其他國家要參與「2019新型冠狀病毒」(2019-nCoV)的防疫合作,最好和中方進行雙邊安排,而美國疾病控制與預防中心(CDC)及白宮官員29日則表示,WHO已邀請CDC專家赴大陸協助了解疫情。

綜合外媒報導,譚德塞日前與習近平會面,雙方同意讓WHO盡快指派國際專家赴陸協助疫情控制,會後譚德塞在日內瓦舉行記者會,被問及WHO是否計畫讓CDC等機構加入WHO團隊與中方合作,他表示,如果其他國家想參與,最好是和中方進行雙邊安排。

CDC在不久後也針對武漢肺炎舉行電話記者會,呼吸道疾病暨免疫中心主任梅森尼爾(Nancy Messonnier)則說,CDC已經受到WHO團隊邀請,也正在談論細節,讓前往中國的團隊盡快生成,確定後會再對外公布團隊出發日期及相關活動。

▲大陸各處加強檢疫。(圖/路透)

川普今日就在推特上發布4張與官員們圍在長桌邊開會的照片,並寫下「剛剛從我們所有偉大機構那裡聽到關於中國冠狀病毒的簡報,他們也密切與中國合作。我們將會持續監測情勢發展,我們擁有世界上最好的專家,他們無時無刻都是頂尖的。」

Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78