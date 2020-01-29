桃園龍潭大池吊橋風華再現　發展夜遊經濟學

▲桃園龍潭大池吊橋竣工，市府將發展夜遊經濟學。(圖／觀旅局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園越來越美麗！桃園龍潭區「龍潭大池吊橋」於農曆年前竣工，並有吊橋燈光展演活動，農曆年假期間吸引不少民眾前往參觀，成為走春的新選擇景點。市府29日表示，龍潭大池未來發展方向，將加強步道和燈光設計，結合商圈發展，並積極推動腳踏船、划船等水上活動，要讓市民朋友感受大池白天的美麗和夜晚的魅力。

市府觀旅局指出，龍潭大池為龍潭生活重心，市府以總經費約1億5,576萬元，辦理龍潭大池2年3期的改善工程，陸續進行拆除舊吊橋、建置水上舞台及碼頭、改建服務中心、改善東岸和滿月橋水岸景觀以及吊橋興建等工程，未來持續推動「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」，發展兼具地方主題、結構安全、人本友善及環境需求等特色，展現龍潭大池多元魅力，發展夜遊經濟學。

▲▼桃園龍潭大池吊橋竣工，市府將將加強步道和燈光設計，讓市民朋友感受大池白天的美麗和夜晚的魅力。 (圖／觀旅局提供)

龍潭吊橋全長132公尺，橋身配置以吊橋斜張複合式結構進行，新吊橋整建後，在水上空間由原本的4公尺增加到5.8公尺、吊橋寬度由原本的1.6公尺擴大為2.2公尺、吊橋入口降低1.6公尺，因入口降低，進入吊橋引道的斜度，由原本13.66%降為6.04%，提升吊橋可及性及使用友善性，為未來龍潭大池舉辦水上活動，奠下良好基礎。

吊橋設計保留原先的吊橋形式，以「龍」與「水」為構想主軸，結合龍潭當地「山水」與「捲雲」的環境特色，呈現「簡約」、「形意」風格，深具地方文化涵義。市府將持續推動「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」，增設多層複合濾料水質淨化設施、四方林礫間及周邊水井引水補注等措施，預計每日可處理約1萬8,000噸水量，讓龍潭大池發揮更大使用效益。

►偷偷分享少女秘密！