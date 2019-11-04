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親子

爸媽必看！兒童意外事件頻傳，6點防範憾事發生～

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我個性謹慎，對於小孩的安全尺度上，更是斤斤計較，有時候會被人揶揄：「妳太保護小孩了！」其實我心裡清楚得很，在教養觀念上，我給女兒DAHLIA很大的發揮空間，但在人身安全方面，我謹守份際，絕對不僥倖、不讓步，養孩子不是試膽大會，讓他們在安全友善的環境成長，是大人的責任！

近日一連發生許多幼童意外，我看了，實在很難過，因為不是目擊者，沒有立場發表什麼意見，只能說，我對兒童安全這個部分非常龜毛，常常被人笑「太緊張」，但我一點都不想鬆綁這尺度，因為深知自己沒有辦法承擔這僥倖的後果，以下分享我每天堅持的6項日常安全原則，盼望我們的孩子都能健康、安全地長大！

1、不管距離多近，只要出家門，我跟孩子的手，一定是牽著的！

我女兒啊，講好聽是活潑好動，用更貼切的文字來形容，她是脫韁野馬，尤其在我面前更是如此，好聲講、嚴格訓都沒用，所以，家長必須從小就養成她的習慣，出門一定要牽手，就算上一秒兩個人吵架吵翻了，出了大門就是要牽著，隨時保持警覺心。

2、過馬路、上電扶梯時，絕對不嬉鬧！

我發現，很多人過馬路都不看車的，還沒綠燈就往前闖，或是在任由孩子在馬路上嬉戲，好像篤定車子一定會讓他們先行，但，這在台灣完全行不通啊！我看了好幾次驚險環生的狀況，每每告誡女兒，過馬路的時候要專心，要等號誌燈換了以後，停個2秒，邊確認左右來車、邊趕緊過馬路。

電扶梯也是！太多人受到捷運初期政策洗腦，喜歡在電扶梯上行走，完全沒有顧到旁人的安危，橫衝直撞地逕自前進，就算碰到孩子，也不考慮是否會把小孩撞倒、撞傷，難道一定要等鬧出事情，再到警局、法院求原諒嗎？

既然如此，我們只能求自保，緊抓扶手、站穩踏階，不嬉鬧、不分神！

3、電梯開啟時，先確定有停好、避免踏空後，要快步通過！

電梯其實是大人非常容易忽略的區域，我習慣不要離電梯門靠太近，等門開啟時，確定電梯有停好、沒有高低落差，便快速通過～我每次帶孩子搭電梯，都會耳提面命提醒這些事情，像是：不要靠門太近、注意高低差、緊急通話按鍵在哪、不要在電梯裡面跳躍！

4、不讓孩子單獨上廁所。

廁所是很隱密的地方，你永遠不知道，讓孩子獨自走向洗手間會發生什麼事？你可以不幫他動作，訓練他自己處理擦屁股等動作，但一定要在旁邊守著，就算隔著門等候也行。

5、乘車一定要坐汽車安全座椅，大一點的孩子要繫安全帶～

不要鐵齒！我一直都沒有車，但DAHLIA小的時候，若搭乘一般轎車，我們會自備，或請對方準備安全座椅！現在DAHLIA的年齡、身高跟體重，都已經超過汽座標準，就改繫安全帶。

6、比較危險的地方，或有風險的環境，我們絕對不靠近。

雖然說起來有點事後諸葛，但DAHLIA大約2歲出頭、還在坐推車的時候，我曾經帶她去新店碧潭晃晃，本想帶她到吊橋走走，臨上橋前，我想了幾分鐘，還是沒勇氣往前推，我不怕一萬，只怕萬一。

言而總之，當父母真的不容易，保護孩子，害怕淪於寵溺，訓練孩子，又擔心意外發生，實在很難！但，不管碰到什麼狀況，家長心裡要有一把尺，千萬不要存有僥倖心態，凡事謹慎點，總是比較好的。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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