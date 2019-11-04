快訊／奧萬大2歲童墜吊橋亡　園區經理15萬元交保

記者柯沛辰／綜合報導

南投奧萬大森林遊樂區3日下午驚傳墜落意外，年約2歲的許姓男童與父母行走約70多公尺高的奧萬大吊橋，不料從護欄與橋面縫隙摔下溪床，送醫後傷重不治。檢方4日複訊後，依涉犯過失致死罪嫌，諭令園區廖姓經理、陳姓巡查人員各以15萬元交保。

南投縣消防局3日下午1點46分接獲民眾報案，指有2歲大男童不慎從奧萬大森林遊樂區吊橋墜落70多公尺深的河床，因此立刻派遣仁愛分隊、埔里分隊，共4車10人前往搜救。

▲2歲兒墜落奧萬大吊橋，重摔河床死亡。（合成圖／東森新聞、民眾提供）

當時救難人員很快在溪床找到人，但男童已無呼吸心跳，因此緊急施以CPR，並送往台中榮總埔里分院，無奈仍回天乏術。

男童父親悲痛表示，當時媽媽全程牽著2歲兒子，沒讓孩子自己走，但因為吊橋搖晃嚴重，兒子重心不穩跌坐到防護網上，加上媽媽也因此踉蹌，沒能抓穩，不料兒子竟剛好從護欄與橋面間的縫隙摔落。

▲奧萬大吊橋。（圖／林務局提供）

南投地檢署檢察官4日上午會同法醫相驗，向家屬了解案發過程，並在午後前往現場勘驗。檢方複訊後，晚間諭令奧萬大園區廖姓經理、陳姓巡查人員各以15萬元交保候傳。

據了解，奧萬大吊橋自2009年7月啟用後，10年來首次傳出墜橋意外。目前現場已經封鎖，至於詳細事故發生原因、責任歸屬，仍有待檢方進一步調查釐清。

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