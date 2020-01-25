青壯派合照力挺江啟臣　李彥秀：讓國民黨蛻變新生

▲李彥秀、柯志恩、江啟臣、蔣萬安。（圖／翻攝李彥秀臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委江啟臣選在大年初一對外宣布參選國民黨主席，獲得黨內青壯派支持。立委李彥秀也在臉書秀出與江啟臣、獎萬安、柯志恩的合照加油打氣，盼能藉由江啟臣的參選讓國民黨蛻變新生。

李彥秀表示，「國民黨要更好，台灣才會好！」透過江啟臣的參選，象徵國民黨青壯世代的不但有做事能力，更有承擔勇氣，「江啟臣不只是江啟臣，更是青壯世代凝聚！」開啟國民的傳承與創新，讓國民黨展開內部的改革，以及外部的對話，讓國民黨可以蛻變新生，彌合台灣世代與族群的對立！

李彥秀強調，讓國民黨更好！讓台灣更好！讓中華民國更好！啟臣加油！國民黨加油！

江啟臣也在臉書聲明，若順利當選黨主席要做好「五件事」，如下：

一、核心價值：本黨的核心價值即為民主的、公義的、創新的，所有的改革均以這三者為核心，以行動向社會展示開放性的價值，也凝聚全黨的意志。

二、世代傳承：

必須大量起用在前線具有民意敏銳度的青壯世代，擔任黨內核心職務，參與黨內決策過程。

三、集體領導：

包括改造委員會，未來路線改革方向，納入全國執政縣市首長，國會黨團等作為重要代表，黨機器是國會黨團與地方執政縣市的輔助者與整合者，不完全是指導者。

四、深耕在地：

所謂改革，最要緊其實就是傾聽人民聲音與紮根，人才為主、數據為輔，蹲點艱困選區，向選民展現紮根地方的誠意與決心。

五、街頭路線與議題深耕：

唯有走入基層，發掘民眾關注的每一議題，透過彼此的互動，尋找可接受、可執行的共識，再回到街頭讓更多人認識與參與，才有可能創造這個黨與人民的連結。