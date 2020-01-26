兌現承諾！羅智強宣布「參選2022年台北市長」：耕耘3年創造新傳奇





▲羅智強。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

2020年總統、立委大選落幕，國民黨在此選舉中潰敗，使黨內掀起改革聲浪，青壯派紛紛被點名接班，外界也開始將目光放到2022年縣市長選舉，好奇藍營未來會推派誰出馬。對此，台北市議員羅智強26日宣布，要正式參選2022年台北市長，兌現之前的承諾。

羅智強在臉書上表示，4年前曾說臉書粉絲達到100萬時參選台北市長，現在臉書粉絲已破107萬，「我決定兌現承諾！在這新年的開端，正式宣布參選2022台北市長。」

羅智強回憶道，4年前粉絲數只有1萬，當他告訴别人100萬讚選台北市長時，許多政界的朋友都抱以同情的眼光，也有人冷冷的說「你是那根蔥？」現在粉絲已達107萬，雖然過去被潑了無數的冷水，但有一群人始終相信他做得到，「那就是各位！這107萬的傳奇，是各位陪我一起創造的！」

羅智強說，他不必眾星拱月，不用黃袍加身，沒有大張旗鼓的記者會造勢，就是平平淡淡的在臉書宣布這個決定，靜靜的用接下來的三年時間努力耕耘，和大家一起創造新的傳奇；未來他將同時舉行北美21城、15場台北市長參選巡講，為台北向世界取經，也透過一場又一場的演講，向大家訴說他的從政理念。

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